خرید۷۰۰۰میلیارد تومان تجهیزات برای نوسازی زیرساخت های آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار در ارومیه، با تأکید بر اینکه سلامت مردم از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، افزود: رضایت مردم مهم‌ترین پاداش خدمتگزاران است و باید با وجود محدودیت‌ها، برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان تلاش کرد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌ های درمانی استان، از خرید ۷ هزار میلیارد تومان تجهیزات برای نوسازی زیرساخت‌ها و تأمین ۴۰ دستگاه آمبولانس خبر داد و خاطرنشان کرد: کمبود تخت‌های بیمارستانی و تجهیز مراکز درمانی از موضوعات نیازمند پیگیری جدی است.

استاندار آذربایجان‌غربی تکمیل بیمارستان ۴۵۰ تخت‌خوابی ارومیه و تسریع در احداث بیمارستان ۹۰ تخت‌خوابی چایپاره را نیز از برنامه‌های مهم استان برشمرد و افزود: خرید دستگاه همودیالیز برای بیمارستان تکاب از محل حقوق دولتی معادن نیز در راستای تقویت خدمات درمانی انجام شده است.

رحمانی از پیگیری اجرای طرحی برای کاهش هزینه‌های درمان مردم خبر داد و اضافه کرد: مدیریت استان آماده همکاری در تأمین مطالبات و معیشت پرستاران، از جمله در حوزه مسکن است.

آذربایجان غربی به ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی نیاز دارد

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه استان برای رسیدن به میانگین کشوری در شاخص تخت‌ بیمارستانی به توسعه قابل‌توجه زیرساخت‌ها نیاز دارد، گفت: برای رسیدن به این میانگین، باید حدود ۲۵۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی استان افزوده شود.

در ادامه، مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی ۱۳ مرکز است، افزود: بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

میرنادر موسوی با اشاره به عملکرد مراکز درمانی این مجموعه در یک سال گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت، ۲۸ هزار مورد بستری، ۱۹ هزار مورد عمل جراحی و ۲.۵ میلیون مورد ویزیت در مجموعه تأمین اجتماعی استان انجام شده است.

کمبود تخت‌های بستری را از مشکلات موجود در حوزه درمان استان

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه پرستاران افزود: تکریم پرستاران در واقع تکریم جامعه است و اگر انتظار داریم پرستاران در خط مقدم ارائه خدمات سلامت حضور داشته باشند، باید برای تأمین آرامش روانی، سلامت شغلی و رفاه آنان نیز تلاش کنیم.

موسوی با تأکید بر ضرورت توجه مستمر به مطالبات پرستاران تصریح‌کرد: رسیدگی به مطالبات این قشر نباید به روز پرستار محدود شود، بلکه مجموعه‌های ارائه‌ دهنده خدمات سلامت باید برای حمایت معیشتی و اقتصادی و بهبود شرایط کاری پرستاران اقدامات مؤثری انجام دهند.

مشکل تأمین نیروی انسانی تا آذرماه برطرف می شود

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود مشکل تأمین نیروی انسانی تا آذرماه برطرف شود تا بخشی از فشار کاری موجود بر کارکنان کاهش یابد.

موسوی، کمبود تخت‌های بستری را از مشکلات موجود در حوزه درمان استان عنوان کرد و گفت: امیدواریم با احداث بخش‌های بستری و اورژانس، این مشکل تا حدودی برطرف شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های درمانی استان اظهار کرد: پروژه درمانی مهاباد حدود ۴۵.۵ درصد و پروژه شاهین‌دژ ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد همچنین نوسازی و جایگزینی درمانگاه ماکو در دستور کار قرار دارد در تکاب نیز مشکل تأمین زمین برای احیای پروژه درمانی وجود دارد که پیگیری آن ضروری است.