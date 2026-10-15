پرستاران بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار، با حضور در بیمارستان‌های مرکز استان از خدمات و مجاهدت‌های پرستاران این مراکز درمانی تجلیل کرد.

استاندار بوشهر در این بازدیدها ضمن بررسی روند خدمات‌رسانی به بیماران با تأکید بر اهمیت درمان ابراز کرد: ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی در حوزه سلامت و درمان مورد تاکید قرار دارد که نقش پرستاران در این راستا غیر قابل انکار است.

زارع با همراهی تعدادی از مسئولین با حضور در بیمارستان‌های شهدای خلیج فارس، حضرت قائم(عج)، سلمان فارسی، بیمارستان قلب و بیمارستان هوایی بوشهر، از خدمات پرستاران تقدیر کرد.

روسای بیمارستان ها و مراکز درمانی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز ضمن ارائه گزارشی از کمیت و کیفیت خدمات درمانی، از توجه استاندار به حوزه درمان تقدیر کردند.



