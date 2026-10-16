حضرت زینب(س) الگوی روشنگری و مقابله با تحریف حقیقت است

حجت‌الاسلام محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران و افرادی که در محیط خانواده از بیماران مراقبت می‌کنند، قدردانی کرد و اظهار داشت: پرستاری از جمله خدمات ارزشمند انسانی و دینی است که در آموزه‌های اسلامی برای آن پاداش معنوی بزرگی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در روایات اسلامی، برای افرادی که در مسیر رفع نیازهای بیماران تلاش می‌کنند، اجر و پاداش ویژه‌ای بیان شده است؛ این فضیلت تنها به پرستارانی که به‌صورت حرفه‌ای در مراکز درمانی فعالیت می‌کنند اختصاص ندارد، بلکه افرادی که در دوران بیماری از اعضای خانواده خود مراقبت می‌کنند نیز از این پاداش برخوردار خواهند بود.

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به تلاش خانواده‌های شهدا در مراقبت از اعضای خانواده خاطرنشان کرد: افرادی که در کنار مسئولیت‌های مختلف زندگی، از همسر یا دیگر اعضای خانواده خود در دوران بیماری پرستاری می‌کنند، نمونه‌هایی از ایثار و فداکاری هستند و باید از خدمات و زحمات آنان قدردانی کرد.

رضایی همچنین با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری(س) در تاریخ اسلام تصریح کرد: حضرت زینب(س) با برخورداری از ویژگی‌های برجسته علمی، معنوی و اخلاقی، القابی همچون عقیله بنی‌هاشم و عالمه غیرمعلمه را به خود اختصاص داده‌اند و نقش ایشان در حفظ و انتقال پیام نهضت عاشورا، نقشی ماندگار و تعیین‌کننده است.

وی بیان کرد: واقعه عاشورا، حماسه‌ای بزرگ در میدان نبرد بود، اما رسالت حضرت زینب(س) پس از پایان نبرد آغاز شد؛ ایشان با حضور در عرصه آگاهی‌بخشی و روایتگری، اجازه ندادند دشمنان حقیقت این واقعه را تحریف کنند و پیروزی ظاهری خود را به‌عنوان نشانه حقانیت معرفی کنند.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: پس از واقعه عاشورا، دستگاه حکومت اموی تلاش داشت با بهره‌گیری از موقعیت سیاسی و نظامی خود، تصویری متفاوت از حوادث کربلا به مردم ارائه دهد و خود را پیروز میدان معرفی کند، اما خطبه‌ها و سخنان روشنگرانه حضرت زینب(س)، این روایت را با چالش جدی مواجه کرد.

رضایی اضافه کرد: حضرت زینب(س) در برابر ادعاهای یزید، با استناد به آیات قرآن کریم و بیان حقیقت، نشان دادند که برخورداری از قدرت و پیروزی ظاهری، لزوماً به معنای حقانیت نیست؛ ایشان با مواضع صریح خود، اجازه ندادند پیام عاشورا در فضای تبلیغاتی حکومت وقت به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به اهمیت خطبه حضرت زینب(س) در مجلس یزید یادآور شد: سخنان ایشان نه‌تنها ادعاهای حکومت اموی را زیر سؤال برد، بلکه زمینه آگاهی مردم از حقیقت واقعه کربلا را فراهم کرد و موجب شد پیام نهضت امام حسین(ع) در تاریخ باقی بماند.

امام‌جمعه موقت اردستان با تأکید بر تداوم جنگ روایت‌ها در تحولات معاصر اظهار کرد: جنگ نظامی ممکن است در بازه زمانی مشخصی به اوج برسد یا پایان یابد، اما جنگ روایت‌ها می‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؛ ازاین‌رو، آنچه درباره یک رویداد بیان می‌شود و چگونگی انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

رضایی افزود: در تحولات اخیر نیز طرف‌های درگیر تلاش می‌کنند روایت موردنظر خود را از نتایج درگیری‌ها به افکار عمومی منتقل کنند و با برجسته‌سازی دستاوردهای خود، تصویری از پیروزی ارائه دهند؛ بنابراین، برای شناخت واقعیت‌ها باید ادعاها را از شواهد و نتایج قابل ارزیابی تفکیک کرد.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره عهدنامه ترکمانچای و واگذاری بخش‌هایی از سرزمین ایران در دوره قاجار تصریح کرد: بررسی تجربه‌های تاریخی باید با توجه به شرایط سیاسی، نظامی و اجتماعی آن دوره صورت گیرد و نباید از تجربه‌های تلخ گذشته برای توجیه هرگونه عقب‌نشینی در شرایط کنونی استفاده کرد.

امام‌جمعه موقت اردستان ادامه داد: در تحلیل رویدادهای تاریخی، باید مشخص شود که تصمیم‌های اتخاذشده با چه اهدافی صورت گرفته و چه پیامدهایی برای کشور داشته است؛ همچنین ضروری است میان حفظ منافع ملی و توجیه واگذاری امتیازها تفاوت قائل شویم.

رضایی با اشاره به دیدگاه‌هایی که عقب‌نشینی سیاسی یا نظامی را راهکاری برای جلوگیری از وقوع جنگ می‌دانند، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور باید با در نظر گرفتن مجموعه شرایط و پیامدهای احتمالی انجام شود و این موضوع نیازمند بررسی دقیق منافع ملی و آثار هر تصمیم است.

وی بیان کرد: طرح موضوعاتی مانند واگذاری تأسیسات راهبردی یا جزایر سه‌گانه ایرانی، در چارچوب بحث درباره عقب‌نشینی، نیازمند توجه به پیامدهای چنین تصمیم‌هایی است؛ زیرا در موضوعات مرتبط با تمامیت ارضی و منافع ملی، باید ابعاد مختلف هر پیشنهاد به‌دقت بررسی شود.

امام‌جمعه موقت اردستان با انتقاد از آنچه روایت‌سازی مبتنی بر ضعف از توانمندی‌های کشور می‌خواند، گفت: در کنار بررسی انتقادی تصمیم‌ها و عملکردها، لازم است توانمندی‌ها و واقعیت‌های موجود نیز به‌درستی بیان شود و روایت ارائه‌شده از تحولات، با شواهد و اطلاعات قابل اتکا مطابقت داشته باشد.

رضایی اضافه کرد: اظهارنظر درباره عملکرد نیروهای نظامی و نسبت‌دادن پیامدهای تحولات به اقدامات آنان نیز باید بر پایه بررسی دقیق واقعیت‌ها باشد؛ چراکه روایت ناقص یا یک‌جانبه از رویدادها می‌تواند درک عمومی از شرایط کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی بیان کرد: مردم ایران در ماه‌های گذشته با حضور مستمر خود نشان داده‌اند که تحولات کشور را دنبال می‌کنند و در برابر رویدادها بی‌تفاوت نیستند؛ ازاین‌رو، نباید تصور کرد که طرح دیدگاه‌های مختلف یا روایت‌های انتقادی، بدون بررسی و تحلیل از سوی جامعه پذیرفته می‌شود.