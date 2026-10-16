نهضت ملی مسکن کهگیلویه و بویراحمد؛تکمیل ۹۰۰ واحد در گرو زیرساخت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوارهای کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه زوج‌های جوان و اقشار فاقد مسکن، به یکی از دشوارترین اهداف زندگی تبدیل شده است، هدفی که قرار بود با اجرای نهضت ملی مسکن و فراهم شدن زمین، تسهیلات و امکان ساخت واحدهای مسکونی، دست‌یافتنی‌تر شود.

طرح نهضت ملی مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و با هدف افزایش عرضه مسکن و حمایت از خانوارهای فاقد مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد، ثبت‌نام این طرح در سطح کشور از مهرماه ۱۴۰۰ شروع شد و در کهگیلویه و بویراحمد نیز عملیات اجرایی پروژه‌ها از سال ۱۴۰۱ وارد مرحله ساخت شد.

در سال نخست اجرای طرح در استان، سهمیه ۱۰ هزار واحدی اعلام شده بود و بر اساس گزارش‌های آن زمان، عملیات ساخت حدود هفت هزار واحد آغاز شده بود. با این حال، کمبود زمین مناسب در برخی شهرها، به‌ویژه یاسوج، باشت و سی‌سخت، از همان ابتدا یکی از موانع اجرای طرح به شمار می‌رفت.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان، ۶۲ هزار و ۴۸۰ نفر در کهگیلویه و بویراحمد برای استفاده از طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که شرایط ۱۸ هزار و ۵۱۷ نفر از آنان تأیید شد اما با وجود این استقبال، ثبت‌نام و تأیید شرایط به‌تنهایی به معنای تخصیص زمین، تأمین اعتبار و تحویل خانه نیست و متقاضیان برای رسیدن به مرحله سکونت، همچنان به پیشرفت پروژه‌ها و رفع موانع اجرایی وابسته‌اند.

در سال‌های اجرای طرح، مشکلات تأمین زمین، آورده متقاضیان، پرداخت تسهیلات بانکی، اجرای زیرساخت‌های آب، برق و گاز و همچنین موانع اداری و مالیاتی، روند ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار داده است و در برخی پروژه‌ها نیز تکمیل ساختمان به‌تنهایی برای تحویل واحدها کافی نبوده و نبود زیرساخت‌های خدماتی، بهره‌برداری از واحدها را با مشکل روبه‌رو کرده است.

اکنون در شرایطی که تکمیل ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال هدف‌گذاری شده است، مسئله اصلی چگونگی رفع موانع مالی و اجرایی و فراهم کردن شرایط تحویل واحدها به متقاضیان است.

کمبود تسهیلات و تأخیر در زیرساخت‌ها

علی یکی از پیمانکاران پروژه‌ نهضت ملی مسکن در استان در گفت و گو با خبرنگار مهر کمبود تسهیلات اولیه، دشواری تأمین آورده مالی و موانع اداری را از جمله مشکلات پیش‌روی ساخت‌وساز عنوان کرد.

حسینن حسینی یکی دیگر از پیمانکاران طرح نهضت ملی مسکن هم می گوید: تأخیر در اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز، مشکلات صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و هزینه‌های مالیاتی و عوارض ارزش افزوده نیز بر روند پیشرفت پروژه‌ها اثر گذاشته است.

وی ادامه داد: نبود آب در برخی کارگاه‌های ساختمانی و ضرورت پیگیری مؤثرتر دستگاه‌های خدمات‌رسان از دیگر مشکلات مطرح‌شده در این زمینه است.

تأمین آب و گاز و تسهیلات بانکی از چالش‌های پروژه‌هاست

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات موجود در سایت‌های مسکن مهر، اظهار کرد: نبود زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأمین آب و صدور مجوز کنتورهای آب و گاز از موانع اصلی پیش‌روی این طرح‌ها است.

علی پارسایی مشکلات بانکی و دشواری دریافت تسهیلات را از دیگر چالش‌های اساسی متقاضیان عنوان کرد و افزود: این مسائل بر روند اجرای پروژه‌ها اثر می‌گذارد و برای پیشبرد طرح‌ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برخی نواقص موجود در ساختمان‌ها، گفت: نقص در تجهیز آسانسورها و رعایت نشدن استانداردهای ایمنی حین اجرای کار نیز از دیگر دغدغه‌های سایت‌های مسکن مهر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پارسایی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و اجرایی، بر پیگیری موانع موجود در سایت‌های مسکونی و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای پروژه‌ها تأکید داشت.

۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال تکمیل شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: برنامه زمان‌بندی تکمیل و افتتاح واحدهای مسکونی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری از طرح‌ها تا دهه فجر فراهم شود.

عیسی شهامت با بیان اینکه موانع پیش‌روی سازندگان باید به‌صورت دقیق بررسی شود، افزود: در صورت تأخیر در افتتاح پروژه‌ها، لازم است دلایل و مشکلات موجود به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و افزایش تسهیلات، گفت: پیمانکاران باید دلایل تأخیر در تکمیل پروژه‌ها را اعلام کنند تا برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به برنامه تکمیل ۹۰۰ واحد مسکونی در استان تا پایان سال، ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و عوامل دخیل در اجرای این طرح‌ها باید اقدامات لازم را برای تکمیل این واحدها انجام دهند.

وی تعیین تکلیف مشکلات مالیاتی، عوارض ارزش افزوده، تسهیلات بانکی و موانع صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی را از موضوعات ضروری برای تسریع در روند ساخت‌وساز دانست.

دستگاه‌های خدمات‌رسان مشکلات پروژه‌های مسکن را برطرف کنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید مشکلات پروژه‌ها را به‌صورت عملی پیگیری کنند و برای رفع موانع موجود، هماهنگی لازم را با مجموعه‌های مرتبط داشته باشند.

یدالله رحمانی با اشاره به مشکلات تأمین آب در سایت‌های نهضت ملی مسکن سردار شهید سلیمانی، گفت: شرکت آب و فاضلاب موظف است ظرف یک هفته وضعیت تأمین آب و افت فشار شبکه را بررسی و برای رفع مشکلات اقدام کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف منابع مالی پروژه‌ها، افزود: برآورد قیمت تمام‌شده واحدها و تسهیلات موردنیاز باید تهیه و اعلام شود تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ادامه ساخت‌وساز فراهم شود.

رحمانی پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها را از دیگر موضوعات مهم در روند اجرای طرح‌ها دانست و گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و پیمانکاران برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی همکاری لازم را باهم داشته باشند.

وی همچنین برگزاری منظم جلسات شورای مسکن، حضور برنامه‌ریزی‌شده دستگاه‌های خدمات‌رسان و اولویت‌بندی اقدامات مرتبط با پروژه‌ها را از الزامات پیگیری مشکلات عنوان کرد.

فاصله میان ساخت واحدها و خانه‌دار شدن متقاضیان

بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که تکمیل واحدها به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است و رفع یک مانع به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات پروژه‌ها را برطرف کند.

تأمین مالی، پرداخت تسهیلات، آورده متقاضیان، اجرای زیرساخت‌های خدماتی و رفع موانع اداری، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که باید هم‌زمان پیش بروند، اگر ساختمان تکمیل شود اما آب، برق و گاز آن تأمین نشده باشد، امکان بهره‌برداری از واحد فراهم نمی شود، همان‌طور که تأخیر در پرداخت تسهیلات می‌تواند عملیات اجرایی را متوقف یا کند کند.

از سوی دیگر، همه پروژه‌ها در شرایط یکسانی قرار ندارند، واحدهایی که به مراحل پایانی ساخت رسیده‌اند، به برنامه‌ای متفاوت از پروژه‌هایی نیاز دارند که همچنان با مشکلات زمین، تأمین مالی یا زیرساخت مواجه‌اند. بنابراین، تحقق هدف تکمیل ۹۰۰ واحد تا پایان سال، مستلزم تعیین وضعیت هر پروژه، مشخص شدن موانع اصلی و ارائه زمان‌بندی روشن برای رفع آن‌ها است.

مصوبات مربوط به بررسی مشکلات آب، برآورد هزینه تمام‌شده، تعیین تسهیلات موردنیاز و پرداخت متناسب وام با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها می‌تواند زمینه پیگیری دقیق‌تر را فراهم کند، البته نتیجه این تصمیم‌ها به اجرای به‌موقع آن‌ها و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول وابسته است.

خانه‌هایی که باید به متقاضیان تحویل داده شوند

نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد با هدف پاسخ به نیاز هزاران خانوار فاقد مسکن آغاز شد، اما فاصله میان ثبت‌نام و تحویل خانه نشان می‌دهد که موفقیت این طرح تنها با اعلام آمار ساخت‌وساز سنجیده نمی‌شود.

تکمیل ۹۰۰ واحد تا پایان سال می‌تواند گامی در مسیر تعیین تکلیف پروژه‌ها باشد، به شرط آنکه مشکلات تسهیلات، آورده متقاضیان، زیرساخت‌ها و موانع اداری در زمان مقرر برطرف شود.

متقاضیان بیش از هر چیز به اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت پروژه خود، زمان‌بندی قابل اتکا و اطمینان از آماده بودن زیرساخت‌های ضروری نیاز دارند زیرا در نهایت، معیار موفقیت نهضت ملی مسکن، تعداد جلسات برگزارشده یا مصوبات اعلام‌شده نیست، بلکه تعداد واحدهایی است که با امکانات ضروری و شرایط مناسب سکونت به صاحبان آن‌ها تحویل داده می‌شود.