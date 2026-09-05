پروژه ۸۴۸ واحدی دهدشت باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در نشست شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه ۸۴۸ واحدی دهدشت، اظهار کرد: روند اجرای این پروژه باید به گونه‌ای مدیریت شود که با تکمیل و آماده‌سازی دو تا سه بلوک، زمینه تحویل واحدها به متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند، فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: پیشرفت و آماده‌سازی بخشی از واحدها می‌تواند انگیزه لازم را برای سایر متقاضیان ایجاد کند تا نسبت به تکمیل آورده خود اقدام کنند و پروژه با سرعت بیشتری پیش برود.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت متقاضیانی شد که میزان واریزی آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است و گفت: برای این افراد باید تذکر لازم صادر و مهلت دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف حساب و وضعیت مشارکت آنها در پروژه در نظر گرفته شود.

رحمانی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران پروژه‌های مسکن، بیان کرد: موضوع تهاتر زمین باید به‌عنوان یکی از راهکارهای پاسخ به مطالبات پیمانکاران در اولویت قرار گیرد تا روند اجرای پروژه‌ها به دلیل مشکلات مالی و مطالبات پیمانکاران متوقف یا کند نشود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و خواستار ارائه گزارشی دقیق از وضعیت تأمین و اجرای شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات این پروژه‌ها شد.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف به‌موقع متقاضیان، تأمین زیرساخت‌ها و حل مطالبات پیمانکاران باید همزمان دنبال شود تا پروژه‌های نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری به مرحله بهره‌برداری برسند.