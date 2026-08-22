نهضت ملی مسکن یاسوج در پیچ زمین و آورده؛متقاضیان چشم انتظار کلید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: چند سال از آغاز اجرای نهضت ملی مسکن در یاسوج می‌گذرد و قرار بود مسیر خانه‌دار شدن خانوارهای فاقد مسکن را کوتاه کند، اما اکنون میان ثبت‌نام، تأمین زمین، ساخت و تحویل واحدها فاصله‌ای ایجاد شده که برای بسیاری از متقاضیان به سال‌ها انتظار تبدیل شده است.

در یاسوج، مسئله تنها تعداد واحدهای تعریف‌شده یا میزان تسهیلات پرداختی نیست، مطالبه اصلی متقاضیانی که سال‌ها است در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، دانستن وضعیت واقعی پروژه‌ها و زمان تحویل خانه‌ای است که برای آن آورده پرداخت کرده‌اند.

آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد پروژه‌های نهضت ملی مسکن یاسوج با سرعت یکسانی پیش نرفته‌اند، برخی پروژه‌ها به مراحل پایانی نزدیک شده‌اند و برخی دیگر همچنان با فاصله قابل توجهی تا تکمیل مواجه‌اند، موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی وضعیت تک‌تک پروژه‌ها را بیشتر کرده است.

از کلنگ‌زنی تا انتظار برای کلید

اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در یاسوج از سال‌های ابتدایی اجرای این طرح آغاز شد و سایت‌هایی در نقاط مختلف شهر برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شد.

یکی از پروژه‌های تعریف‌شده، سایت ۱۶۰ واحدی محمودآباد است و در کنار آن پروژه‌هایی در ارم، جهاد و دیگر نقاط یاسوج نیز وارد فرآیند ساخت شدند.

قرار بود این پروژه‌ها بخشی از نیاز متقاضیان واجد شرایط مرکز استان را پاسخ دهند، اما افزایش هزینه‌های ساخت، محدودیت زمین و مشکلات مربوط به تأمین آورده باعث شد روند اجرای پروژه‌ها یکسان نباشد.

اکنون پس از چند سال، سؤال اصلی دیگر این نیست که نهضت ملی مسکن یاسوج آغاز شده است یا نه، بلکه این است که هر پروژه اکنون دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی به مرحله تحویل می‌رسد؟

۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط؛ زمین همچنان گره یاسوج

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حدود ۲۸ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۲ هزار نفر از آنها واجد شرایط شناخته شده‌اند.

به گفته علی پارسایی، یکی از مهم‌ترین مشکلات اجرای نهضت ملی مسکن در یاسوج، تأمین زمین است، مشکلی که به دلیل محدودیت اراضی مناسب و شرایط خاص توپوگرافی مرکز استان، نسبت به بسیاری از شهرهای دیگر استان پیچیدگی بیشتری دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد: شرایط تأمین زمین در برخی شهرهای استان مناسب‌تر است، اما در یاسوج محدودیت اراضی قابل توسعه، روند تأمین زمین را دشوار کرده است.

این مسئله باعث شده میان تعداد متقاضیان واجد شرایط و تعداد واحدهایی که امکان ساخت آنها فراهم شده، فاصله قابل توجهی ایجاد شود.

پارسایی همچنین از بررسی ظرفیت اراضی پیرامون یاسوج و گزینه‌های جدید برای توسعه مسکونی خبر داد و بیان کرد: این اقدام در صورت نهایی شدن می‌تواند بخشی از فشار موجود بر بازار زمین و مسکن مرکز استان را کاهش دهد.

پروژه‌های یاسوج با یک سرعت پیش نمی‌روند

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن یاسوج، تفاوت محسوس در پیشرفت پروژه‌هاست.

بر اساس آخرین اطلاعات اعلام‌شده، پروژه ۱۳۲ واحدی به پیشرفت بیش از ۸۰ درصد رسیده است، در حالی که برخی پروژه‌های دیگر همچنان در مراحل پایین‌تر ساخت قرار دارند.

پروژه‌های ۱۹۵ واحدی ارم، پروژه جهاد و پروژه ۱۶۰ واحدی محمودآباد نیز در مقاطع مختلف با درصدهای متفاوت پیشرفت اعلام شده‌اند.

این تفاوت، پرسشی جدی را پیش روی متولیان قرار می‌دهد، چرا پروژه‌ای در یاسوج به بالای ۸۰ درصد پیشرفت رسیده، اما پروژه دیگری هنوز فاصله زیادی تا تکمیل دارد؟

پاسخ این پرسش می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد، از وضعیت پیمانکار و منابع مالی گرفته تا میزان آورده متقاضیان و آماده بودن زیرساخت‌های پروژه.

بانک عامل؛ ۲۳۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای ۵۲۵۰ واحد

در سوی دیگر این معادله، بانک عامل قرار دارد؛ نهادی که تأمین بخش مهمی از منابع مالی نهضت ملی مسکن را برعهده دارد.

مدیر شعب بانک عامل در کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تأمین مالی ۵۲۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: برای این تعداد واحد، قراردادهایی به ارزش حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

محمد اکبری، افزود: از مجموع قراردادهای منعقدشده، حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد باقی‌مانده برای تکمیل پروژه‌های در دست ساخت است.

وی با تشریح جزئیات این تأمین مالی اظهار کرد: از مجموع پنج هزار و ۲۵۰ واحد، ۳۷۳۲ واحد شهری و ۱۵۱۸ واحد روستایی هستند.

مدیر شعب بانک عامل در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این بانک در بخش شهری حدود ۵۱ درصد از کل تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کرده و تاکنون ۳۲۳۵ واحد از این پروژه‌ها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه مابقی واحدها همچنان در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، تصریح کرد: بانک متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها تسهیلات را تزریق می‌کند، اما یکی از مشکلات مهم در روند تکمیل پروژه‌ها، پرداخت نامنظم آورده متقاضیان است.

اکبری گفت: متأسفانه آورده مردمی به‌صورت منظم پرداخت نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است حدود ۲۱۰۰ واحد در استان هنوز به مرحله فروش اقساطی نرسند و مشکل اصلی آنها تأمین آورده متقاضیان باشد.

تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اولویت مسئولان استان در سال ۱۴۰۵

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر بر لزوم تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان تأکید کرد و گفت: خانه‌دار کردن مردم یکی از برنامه‌های مهم نظام و دولت است و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف ملی همکاری جدی داشته باشند.

یدالله رحمانی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار افزود: طولانی شدن دوره ساخت واحدهای مسکونی باعث افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی بر مردم می‌شود، از این‌رو تسریع در روند احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ضروری است.

وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری و بروکراسی در اجرای طرح، بر حذف مراحل زائد و تسهیل امور برای به نتیجه رساندن نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: دبیرخانه طرح نهضت ملی مسکن در اداره راه و شهرسازی باید مصوبات شورای مسکن را به‌صورت روزانه رصد کرده و هر دو هفته یک‌بار جلسه شورا برگزار شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: دولت در شرایط جنگی اختیاراتی را به استانداران داده است لذا مدیران از این فرصت تنفیذ اختیارات برای رفع مشکلات طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت استفاده کنند.

۲۱۰۰ واحد در انتظار فروش اقساطی

اظهارات مدیر شعب بانک عامل، بخش دیگری از پازل نهضت ملی مسکن را روشن می‌کند، در کنار مشکل تأمین زمین در یاسوج، آورده متقاضیان نیز در برخی پروژه‌ها به یکی از موانع تکمیل تبدیل شده است.

بر اساس توضیحات اکبری، حدود ۲۱۰۰ واحد در استان هنوز به مرحله فروش اقساطی نرسیده‌اند و تأمین آورده متقاضیان یکی از دلایل اصلی این وضعیت است.

این مسئله برای پروژه‌های یاسوج اهمیت بیشتری دارد، زیرا افزایش هزینه‌های ساخت از یک سو و توان محدود مالی بخشی از خانوارها از سوی دیگر، می‌تواند روند تأمین آورده و در نتیجه سرعت اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.

به این ترتیب، حتی اگر منابع بانکی پروژه فراهم باشد، تکمیل واحدها همچنان به همکاری متقاضیان و تأمین سهم آورده آنان وابسته است.

وام ۸۵۰ میلیون تومانی؛ آیا گره مالی باز می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات اخیر در طرح نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان است.

افزایش سقف وام می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه ساخت را کاهش دهد، اما به معنای حذف کامل سهم آورده متقاضی نیست.

در پروژه‌های گروه ساخت نیز میزان و زمان پرداخت آورده متقاضیان می‌تواند مستقیماً بر سرعت اجرای عملیات اثر بگذارد.

بنابراین سؤال مهم برای متقاضیان یاسوج این است که با افزایش سقف تسهیلات، هزینه نهایی واحدها، میزان آورده باقی‌مانده و زمان تکمیل پروژه‌ها چه تغییری خواهد کرد؟

پاسخ دقیق به این پرسش باید از سوی دستگاه متولی هر پروژه و بر اساس قرارداد و میزان پیشرفت واقعی آن اعلام شود.

این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن تنها به یک دستگاه وابسته نیست؛ زمین باید تأمین شود، تسهیلات بانکی پرداخت شود، آورده متقاضیان تأمین شود و همزمان زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و راه دسترسی نیز فراهم شود و اگر یکی از این حلقه‌ها با تأخیر مواجه شود، زمان تحویل واحدها نیز عقب خواهد افتاد.

۱۵۰ هکتار کمبود زمین در استان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی طرح در استان، موضوع زمین است. بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، استان برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت با حدود ۱۵۰ هکتار کمبود زمین مواجه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در اظهارات خود درباره این موضوع، محدودیت منابع مالی برای خرید زمین و شرایط توپوگرافی استان را از عوامل دشوارکننده تأمین زمین عنوان کرده است.

این مشکل در یاسوج اهمیت بیشتری دارد، زیرا مرکز استان با محدودیت اراضی مناسب برای توسعه شهری مواجه است و توسعه مناطق جدید نیز بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد.

به همین دلیل بررسی ایجاد شهرک یا شهر جدید در پیرامون یاسوج نیز در دستور کار قرار گرفته، راهکاری که در صورت نهایی شدن می‌تواند بخشی از فشار تقاضای مسکن را کاهش دهد، اما خود نیازمند تأمین آب، برق، راه، فاضلاب، مدرسه، درمانگاه و سایر خدمات عمومی است.

فاصله میان آمار و کلید خانه

اکنون در حالی که بانک عامل از پرداخت ‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه‌های تحت پوشش خود خبر می‌دهد و سه هزار و ۲۳۵ واحد نیز طبق اعلام این بانک تکمیل و تحویل شده‌اند، وضعیت پروژه‌های یاسوج نیازمند یک گزارش دقیق و پروژه‌به‌پروژه است.

زیرا «واحد دارای قرارداد»، «واحد در حال ساخت»، «واحد تکمیل‌شده» و «واحد تحویل‌شده» چهار مفهوم متفاوت هستند و نمی‌توان آنها را در یک عدد واحد خلاصه کرد.

برای متقاضی، مهم این نیست که چند هزار واحد در آمارهای استانی ثبت شده است، او می‌خواهد بداند واحدی که برای آن ثبت‌نام کرده، آورده داده و سال‌ها منتظر مانده، چه زمانی آماده سکونت خواهد شد.

مطالبه متقاضیان؛ جدول شفاف پروژه‌های یاسوج

اکنون انتظار می‌رود متولیان نهضت ملی مسکن، آخرین وضعیت تمام پروژه‌های یاسوج را به‌صورت شفاف اعلام کنند، از پروژه‌های ۱۳۲ واحدی و ارم گرفته تا جهاد، محمودآباد و سایر سایت‌های در حال ساخت.

متقاضیان باید بدانند، پروژه آنها چند درصد پیشرفت دارد؟، چه میزان تسهیلات دریافت کرده است؟، چه مقدار آورده باقی مانده است؟، مشکل اصلی پروژه چیست؟، پیمانکار چه زمانی عملیات را تمام می‌کند؟، زیرساخت‌ها چه زمانی آماده می‌شوند؟ و مهم‌تر از همه، تاریخ تحویل کلید چه زمانی است؟

این اطلاعات، حداقل مطالبه‌ای است که پس از چند سال انتظار می‌توان از متولیان اجرای نهضت ملی مسکن داشت.

چند سال انتظار برای یک کلید

نهضت ملی مسکن یاسوج اکنون دیگر در مرحله کلنگ‌زنی و وعده آغاز پروژه‌ها نیست، بسیاری از پروژه‌ها وارد سال‌های میانی اجرای خود شده‌اند و برخی نیز به مراحل بالای پیشرفت رسیده‌اند.

از یک سو، راه و شهرسازی از تلاش برای تأمین زمین و رفع موانع سخن می‌گوید؛ بانک مسکن از قراردادهای چند هزار میلیارد تومانی و پرداخت تسهیلات خبر می‌دهد و استانداری نیز تسریع اجرای نهضت ملی مسکن را در اولویت قرار داده است.

با این حال، برای متقاضی یاسوج همه این اعداد و وعده‌ها در یک سؤال خلاصه می‌شود، خانه من چه زمانی آماده می‌شود؟