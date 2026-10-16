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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

سایت ارتباطی «سرچم هلیلان» افتتاح شد

سایت ارتباطی «سرچم هلیلان» افتتاح شد

ایلام - نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی از افتتاح سایت ارتباطی سرچم هلیلان و تعیین پیمانکار پروژه احداث مرکز منتخب بهداشتی‌درمانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح روز جمعه در هلیلان با اشاره به پیگیری مسائل و مطالبات مردم هلیلان اظهار کرد: پس از بازدید میدانی از روستاهای این شهرستان و بررسی مشکلات منطقه، جلسه‌ای با مدیران دستگاه‌های مرتبط، از جمله مدیران حوزه ارتباطات و مخابرات، برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات هلیلان برگزار شد که افتتاح سایت سرچم یکی از نتایج این پیگیری‌هاست.

وی افزود: بر اساس اعلام مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، سایت‌های ارتباطی گراب، میدر و شاران نیز طی دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین با اشاره به پیگیری وضعیت احداث مرکز منتخب بهداشتی‌درمانی هلیلان گفت: مناقصه این پروژه برگزار شده و پیمانکار آن مشخص شده است؛ بر این اساس، عملیات تخریب محل اجرای پروژه از روز شنبه آغاز خواهد شد.

فلاحی ادامه داد: در جریان حضور در هلیلان و به مناسبت روز پرستار، با پرستاران مرکز درمانی شهرستان دیدار و از تلاش‌های آنان قدردانی کردم. همچنین در تماس با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ظفرقندی، موضوع احداث مرکز بهداشتی‌درمانی هلیلان را پیگیری کردم که ایشان نیز برای مساعدت در اجرای پروژه قول همکاری دادند.

وی در پایان از تلاش‌های فرماندار هلیلان در پیگیری مسائل شهرستان و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

کد مطلب 6979266

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