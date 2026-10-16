به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آل پاچینو برای یک عمر کار حرفه‌ای و دستاوردهای بشردوستانه‌اش، با جایزه یک عمر دستاورد انجمن بازیگران آمریکا (سگ افترا) تجلیل می‌شود.

بازیگر فیلم «صورت زخمی» در مراسم سالانه اهدای جوایز بازیگران که ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ (۹ اسفند) در لس‌آنجلس برگزار می‌شود، بالاترین جایزه انجمن را دریافت خواهد کرد.

به گفته انجمن بازیگران، جایزه یک عمر دستاورد سالانه به بازیگری اهدا می‌شود که «بهترین آرمان‌های حرفه بازیگری» را گسترش داده باشد.

این انجمن در بیانیه خود که به این مناسبت منتشر شد، اعلام کرد: پاچینو در سراسر آثار سینمایی، تلویزیونی و نمایشی خود، مخاطبانش را با اجراهای متحول‌کننده مجذوب ساخته و برخی از به‌یادماندنی‌ترین شخصیت‌های تاریخ سرگرمی را خلق کرده و بر نسل‌های بازیگران و فرهنگ جامعه تأثیر عمیق گذاشته است.

آل پاچینو برای فیلم «بوی خوش زن» برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد و همچنین ۲ جایزه تونی، ۲ جایزه امی ساعات پربیننده و ۲ جایزه بازیگری را از آن خود کرده است. از دیگر جوایز وی جایزه یک عمر دستاورد هنری از موسسه فیلم آمریکا، جایزه سیسیل بی.دمیل گلدن گلوب، نشان افتخار مرکز کندی و شیر طلایی ونیز است.

شان آستین رئیس انجمن بازیگران گفت: مانند بسیاری از بازیگران، من زندگی‌ام را در حیرت و ستایش نیروی وجودی آل پاچینو گذرانده‌ام. وقتی اجرای او را تماشا می‌کنید، رابطه یک شاگرد و یک استاد را می‌بینید. آل پاچینو هنرمندی با شجاعت، شدت و قلب فوق‌العاده است که آثارش همیشه استاندارد استثنایی از مهارت و استعداد را تعیین کرده و تماشای او واقعاً لذت‌بخش است.

پاچینو گفت: من بیشتر عمرم را در حیرت و سرگردانی گذراندم، اما همیشه با فیلمنامه و بازیگران همکارم احساس راحتی می‌کردم. این کار و بازیگران در طول مسیرم از بزرگترین شادی‌های زندگی من بوده‌اند. این افتخاری است که توسط انجمن بازیگران برای تجلیل از این سفر نصیب من شده است.

این بازیگر برای بازی در فیلم‌های «پدرخوانده»، «سرپیکو»، «پدرخوانده قسمت دوم»، «بعدازظهر سگی»، «عدالت برای همه»، «دیک تریسی»، «گلن‌گری گلن راس» و «مرد ایرلندی» نامزدی اسکار کسب کرده است.

تلاش‌های بشردوستانه او شامل حمایت از مرکز شکسپیر لس‌آنجلس، دریافت جایزه بشردوستانه از شعبه کالیفرنیای جنوبی مرکز آرتروز و شرکت در امدادرسانی در بلاهای طبیعی در سطح جهانی بوده است.