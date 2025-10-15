به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ۴ سال پس از آنکه «خانه گوچی» ریدلی اسکات اعضای خانواده گوچی و بخش بزرگی از جامعه سینمایی ایتالیا را خشمگین کرد و کارش تصویرسازی خام و نادرست از حماسه گوچی خوانده شد، اکنون یکی از شبکه‌های خصوصی ایتالیا گفته این داستان را در قالب یک سریال تلویزیونی سطح بالا تصویر می‌کند.

این سریال ۶ قسمتی با عنوان «گوچی: بازی تمام شد» به کارگردانی گابریل موچینو که کارگردانی فیلم «در جستجوی خوشبختی» با بازی ویل اسمیت و شماری از فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی موفق ایتالیایی را بر عهده داشته، ساخته خواهد شد و منبع آن خاطرات آلگرا گوچی خواهد بود. وی دختر مائوریتزیو گوچی و پاتریزیا رجیانی است که آدام درایور و لیدی گاگا در «خانه گوچی» نقش آنها را بازی کردند.

نیلز هارتمن معاون اجرایی اسکای استودیوز ایتالیا درباره این سریال گفت: ما دیدگاه ایتالیایی را از دیدگاه آلگرا گوچی، به عنوان پاسخی به «خانه گوچی» بازگو خواهیم کرد.

۲۷ مارس ۱۹۹۵ مائوریتزیو گوچی رئیس خانه مد گوچی و نوه گوچیو گوچی بنیانگذار این برند، در برابر دفتر خود در میلان به ضرب گلوله کشته شد. این جنایت توسط همسر سابقش، پاتریزیا رجیانی سازماندهی شده بود. وی سال ۱۹۹۸ به این دلیل محکوم شد. رجیانی که به تومر مغزی مبتلا شده بود پس از آن که همسرش او را ترک کرد، دست به این آدمکشی زد. او که آن زمان از مطبوعات لقب «بیوه‌ سیاه» گرفته بود، به ۱۸ سال حبس محکوم و در سال ۲۰۱۶ آزاد شد.

آلگرا گوچی در کتاب خاطرات خود که آن را در قالب نامه‌هایی به پدر مقتولش نوشته؛ بسیاری از اسرار خانوادگی را فاش کرده و از رابطه والدینش قبل و بعد از طلاق صحبت کرده و جزئیات ترور پدرش را شرح داده است.

وی در مراسم رونمایی فیلم «خانه گوچی» گفت از فیلم ریدلی اسکات «بسیار ناامید» شده است و آن را فرصتی از دست رفته برای روایت یک داستان واقعی و قدرتمند خواند.

با اکران فیلم ریدلی اسکات یکی از نوادگان گوچی انتخاب آل پاچینو و جرد لتو در نقش آلدو و پائولو گوچی را نامناسب خوانده و گفته بود: پدربزرگ من مرد بسیار خوش‌قیافه‌ای بود، مانند دیگر گوچی‌ها و بسیار بلند قد، با چشمان آبی و بسیار جذاب. نقش او را ال پاچینو بازی کرده که چندان بلند قد نیست و شرم‌آور است، برای اینکه به‌هیچ‌وجه یادآور او نیست. جرد لتو نیز با گریمی فراوان و چاق شده در نقش پائولو گوچی ظاهر شده بود.

فیلمبرداری سریال «گوچی: بازی تمام شد» قرار است بهار ۲۰۲۶ آغاز و با بازیگرانی ایتالیایی ساخته شود تا نشان دهد جامعه سینمایی ایتالیا از این واقعیت که ریدلی اسکات از هیچ بازیگر ایتالیایی در نقش‌های اصلی «خانه گوچی» استفاده نکرده، راضی نبود.