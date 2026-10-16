بسته بودن هرمز بیخ گلوی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب و عموم شیعیان، اظهار کرد: فرهنگ حسینی و زینبی از گذشته در میان ملت ایران ریشه داشته و هرگاه ملت ایران تصمیم به کار بزرگی گرفته، از امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) الهام گرفته است.

وی با اشاره به واقعه تاریخی حدود ۲۰۰ سال پیش و اهانت سفیر روس تزاری به مردم ایران افزود: مردم تهران به دعوت عالم شجاعی به نام میرزا مسیح تهرانی، حسین‌حسین‌گویان به سفارت روس حمله کردند و آن ظلم را پاسخ دادند. هرگاه ملت ایران به صحنه آمده، از حضرت زینب الگو گرفته است.

امام جمعه شهرکرد تأکید کرد: امروز نیز این مقاومت، پایداری و شاهکاری که ملت ایران از خود نشان داده و جهان را به تعجب واداشته، از برکات الهام‌گیری از صبر و شکیبایی حضرت زینب (س) است. بعثت زینبی یعنی ناامید نشدن، مقاوم ایستادن و کم نیاوردن. تاریخ به یاد ندارد که حضرت زینب در هیچ صحنه‌ای کم آورده باشد؛ نه در کوفه، نه در برابر یزید و نه پس از بازگشت به مدینه.

فاطمی با اشاره به شخصیت جعفر طیار نیز گفت: این بزرگوار نیز از تربیت‌شدگان برجسته مکتب پیامبر (ص) بود که به مقام بلندی در بهشت رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی کشور خاطرنشان کرد: مذاکرات و میانجی‌گری‌های متعدد به نتیجه نرسیده و تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، دو روز بعد زیر پا گذاشته شد. بسته بودن تنگه هرمز بیخ گلوی قدرت‌های ظالم را گرفته و تحریم‌ها و محاصره‌ها موقعیت استثنایی ایجاد کرده است. برخی پیش‌بینی سقوط اقتصاد ایران را داشتند، اما اقتصاد ایران وابسته صرف به نفت نیست و با وجود مرزهای متعدد زمینی، مقاومت ادامه دارد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و یک‌صدایی تصریح کرد: تجمعات باید ملی و فراگیر باشد. رهبر معظم انقلاب می‌خواهند همه سلیقه‌ها و مذاق‌ها در صحنه حضور داشته باشند. بحث امروز، بحث هستی، استقلال و تمامیت ارضی ایران است. وقتی دشمن ببیند ملت ایران با همه طیف‌ها در خیابان حضور دارد، مراعات می‌کند.