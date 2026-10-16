پزشکیان: آمریکا این مسیر را ادامه دهد اوضاع دنیا بدتر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز جمعه 24 مهرماه، در جریان برگزاری اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی با آقای نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار با تأکید بر لزوم تدوین برنامه راهبردی و بلندمدت بین دو کشور در حوزه‌های معدنی، تجاری، اقتصادی، گردشگری و فرهنگی، تصریح کرد: تدوین برنامه استراتژیک و راهبردی بین دو کشور می‌تواند به تعمیق روابط دو کشور در بخش‌های مختلف منجر شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: تعمیق روابط بین دو کشور باعث ثبات و امنیت در منطقه خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما مصمم به گسترش ارتباطات در همه زمینه‌ها هستیم، تصریح کرد: باید با همکاری یکدیگر مسائل را در میدان عمل به منصه ظهور برسانیم، تا به امروز نیز اقدامات بسیار خوبی صورت‌گرفته است که امیدواریم این اقدامات بلندمدت بوده و نتایج قابل ملموسی داشته باشد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه ایران تحریم‌شدنی نیست، متذکر شد: آمریکا باید بداند که ایران با تکیه بر مردم و با هماهنگی با همسایگان با قدرت ارتباط خود را با دنیا ادامه خواهد داد.

پزشکیان با اشاره به تحریم‌های امریکا علیه کشورمان تصریح کرد: آمریکا نه تنها برای ما بلکه برای کل دنیا مشکل ایجاد کرده است اگر بخواهد این مسیر را همچنان ادامه دهد برای همه دنیا اوضاع بدتر خواهد شد پس بهتر است به جای زور با منطق گفتگو اقدام کند.

نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان نیز با اشاره به سابقه فرهنگی ایران و قدمت تاریخی آن گفت: ما خواستار ثبات و صلح در منطقه هستیم و ارتباطاتمان را با کشورهای همسایه روزبه‌روز گسترش داده و تلاش می‌کنیم این ارتباطات در مسیر توسعه متقابل انجام شود.

نخست‌وزیر ارمنستان توسعه ارتباطات بین دو کشور در بحث‌های تجاری و اقتصادی را قابل‌توجه دانست و گفت: همکاری ما در زمینه انرژی پتانسیل بسیار بزرگی است که تلاش می‌کنیم ارتباطاتمان در این حوزه بیش‌ازپیش افزایش یابد.