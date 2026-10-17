کمبود و گرانی دارو نتیجه بازار ارز و تورم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، روح‌الله لک‌علی‌آبادی، با انتقاد از تداوم کمبود و افزایش قیمت دارو، گفت: با وجود اهمیت تامین دارو و درمان مردم، در یکی دو سال اخیر همچنان با مشکلاتی در زمینه تولید و تامین دارو مواجه بوده‌ایم و این وضعیت باید به شکل جدی برطرف شود.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور، افزود: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ دلار، منابع ارزی را وارد بازار می‌کند، اما این رویکرد از نظر کارشناسی محل بحث است چرا که اولویت‌های اصلی کشور باید درمان، تامین سبد معیشت مردم و مسکن باشد.

لک‌علی‌آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه سلامت، ادامه داد: اگر منابع و سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی مدیریت شود، می‌توان بخش مهمی از مشکلات مردم در زمینه درمان و دارو را برطرف کرد اما متاسفانه تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، تصریح کرد: بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مدیریت مسائل اقتصادی کشور و مهار تورم، آن‌گونه که انتظار می‌رود عمل نکرده‌اند.

وی یادآور شد: یکی از محورهای اصلی انتقاد از وزیر اقتصاد، نبود مدیریت و تدبیر کافی برای مقابله با تورم و ساماندهی بازار ارز است؛ موضوعی که آثار آن در بخش‌های مختلف، از جمله حوزه دارو و درمان، قابل مشاهده است.

لک‌علی‌آبادی با اشاره به تداوم مشکلات دارویی، گفت: در حال حاضر هم با کمبود برخی داروها و هم با افزایش قیمت آنها مواجه هستیم و تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع این مشکلات دریافت نشده است.