آغاز بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات آغاز شد.

این گزارش با اولویت منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تأمین و مصرف کالابرگ، ارز ترجیحی، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و دارو، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی توسط گروه‌های حسابرسی در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرار گرفته بود.



اطلاعات مالی و عملکردی بودجه سال ۱۴۰۴ و پیوست ملاحظات کارشناسی، با هدف ارتقای شفافیت مالی، فراهم‌سازی امکان بهره‌برداری از این داده‌ها در تدوین و بررسی واقع‌بینانه‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۶ و کاهش خطاهای محاسباتی در فرآیند بودجه‌ریزی کشور، به ارکان تصمیم‌گیر دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.