به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح شنبه در نشست هماهنگی کنگره سرداران و امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر و ستاد یادواره شهدای شهرستان دشتی اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا نیازمند برنامه‌های مستمر و مشارکت همه مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: کاشت درخت به نام شهدا در شهرها و روستاهای شهرستان می‌تواند اقدامی ماندگار برای گرامیداشت نام و یاد این عزیزان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باشد.

امام جمعه دشتی همچنین بر برگزاری یادواره‌های خانگی شهدا در سطح شهرستان تأکید کرد و گفت: این برنامه‌ها زمینه‌ای برای حضور در جمع خانواده‌های شهدا، بازخوانی خاطرات و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل جوان فراهم می‌کند.

زاهددوست با اشاره به پیشنهاد اجرای طرح «دوشنبه‌های شهدایی» خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، دیدارهای مستمر با خانواده‌های معظم شهدا انجام شود تا ضمن تکریم این خانواده‌ها، یاد و راه شهدا در جامعه زنده نگه داشته شود.