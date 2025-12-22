امام جمعه دشتی: برای برگزاری مراسم شهدا باید سنگ تمام بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به برگزاری کنگره شهدا اظهار کرد: هرچه داریم از برکت خون شهداست و باید برای مراسمها و برنامههای مرتبط با شهدا، سنگ تمام گذاشته شود.
وی با تأکید بر نقش مدیران دستگاههای اجرایی افزود: مدیران باید اعتبارات لازم برای برگزاری مراسمهای مرتبط با شهدا را پیشبینی کرده و در این زمینه مسئولانه عمل کنند.
امام جمعه دشتی بر لزوم اجرای برنامههای ابتکاری و خلاقانه در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: اجرای طرح «آدینههای شهدایی» با هدف ذکر و یاد شهدا و اقامه نماز جمعه به نام یک شهید، از جمله برنامههایی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به اهمیت ثبت و ماندگاری آثار شهدا، بر ضرورت حمایت همهجانبه از چاپ و تدوین کتابهای مرتبط با شهدای شهرستان تأکید کرد.
زاهددوست با یادآوری حماسهآفرینی رزمندگان دشتی در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در چهارم دیماه و در عملیات کربلای چهار، ۱۸ شهید از فرزندان این شهرستان به فیض شهادت نائل آمدند که باید یاد و نام آنان زنده نگه داشته شود.
وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در یازدهم دیماه خبر داد و تصریح کرد: همه دستگاهها و نهادها باید در برگزاری باشکوه این مراسم مشارکت فعال داشته باشند.
امام جمعه دشتی شورای فرهنگ عمومی را قرارگاه اندیشهورز و هماهنگکننده برنامههای فرهنگی و هنری دانست و افزود: تدوین برنامه سالانه شورا به همراه جدول زمانبندی مشخص ضروری است و مصوبات شورا باید با جدیت پیگیری شده و نتایج آن اعلام شود.
وی بر فعالسازی کارگروههای ذیل شورای فرهنگ عمومی و تشکیل گروه مشورتی نخبگان فرهنگی در کنار شورا، به منظور پویایی و اثرگذاری بیشتر برنامهها تأکید کرد.
در پایان احکام مسئولین کمیتههای ستاد یادواره شهدا اهدا شد
نظر شما