ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تجمعات مردمی دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنیام‌الدین حسینی شنبه شب در نخستین شب اجرای طرح شهدایی ویژه «ملت مبعوث» در میدان شهید مهدوی شهرستان دشتی اظهار کرد: بیان خاطرات، معرفی شهدا و تبیین رشادت‌های آنان، متناسب با روحیه عشق، ایثار و فداکاری جان‌فدایان امروز، از محورهای اصلی این برنامه است.

وی افزود: در این طرح با دعوت از راویان و بازماندگان دوران دفاع مقدس و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، خاطرات و جلوه‌هایی از ایثارگری و فداکاری رزمندگان برای مردم روایت می‌شود تا نسل امروز بیش از پیش با فرهنگ شهادت و ارزش‌های دفاع از میهن آشنا شود.

دبیر شهرستانی یادواره شهدای شهرستان دشتی ادامه داد: در کنار برنامه‌های روایتگری، فعالیت‌های جهادی و تکریم شهدا و خانواده‌های معظم آنان نیز هر شب در قالب این طرح دنبال می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: این برنامه به‌صورت ویژه‌تر در شب‌های جمعه و هم‌زمان با تجمعات مردمی شهرستان دشتی برگزار می‌شود تا از ظرفیت حضور و همراهی مردم برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا بهره گرفته شود.