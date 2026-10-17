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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تجمعات مردمی دشتی

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تجمعات مردمی دشتی

بوشهر-دبیر شهرستانی یادواره شهدای شهرستان دشتی گفت: استفاده از ظرفیت تجمعات مردمی طرح «ملت مبعوث» برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنیام‌الدین حسینی شنبه شب در نخستین شب اجرای طرح شهدایی ویژه «ملت مبعوث» در میدان شهید مهدوی شهرستان دشتی اظهار کرد: بیان خاطرات، معرفی شهدا و تبیین رشادت‌های آنان، متناسب با روحیه عشق، ایثار و فداکاری جان‌فدایان امروز، از محورهای اصلی این برنامه است.

وی افزود: در این طرح با دعوت از راویان و بازماندگان دوران دفاع مقدس و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، خاطرات و جلوه‌هایی از ایثارگری و فداکاری رزمندگان برای مردم روایت می‌شود تا نسل امروز بیش از پیش با فرهنگ شهادت و ارزش‌های دفاع از میهن آشنا شود.

دبیر شهرستانی یادواره شهدای شهرستان دشتی ادامه داد: در کنار برنامه‌های روایتگری، فعالیت‌های جهادی و تکریم شهدا و خانواده‌های معظم آنان نیز هر شب در قالب این طرح دنبال می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: این برنامه به‌صورت ویژه‌تر در شب‌های جمعه و هم‌زمان با تجمعات مردمی شهرستان دشتی برگزار می‌شود تا از ظرفیت حضور و همراهی مردم برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا بهره گرفته شود.

کد مطلب 6980823

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