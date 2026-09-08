به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح سه شنبه در نشست کمیته یادواره‌ها و مراسم شهدایی بخش شنبه و طسوج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدای شهرستان نیازمند یک کار جمعی و مشارکت همه دستگاه‌ها، مجموعه‌ها و مردم است.

وی افزود: در بخش شنبه و طسوج شاهد اقدامات بزرگی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستیم و هم‌افزایی خوبی میان مجموعه‌های مختلف این بخش وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های اثرگذار باشد.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در سطح شهرستان نیز هم‌صدایی، اتحاد و انسجام خوبی وجود دارد و با تداوم این همدلی، قطعاً شاهد موفقیت‌های خوبی در برگزاری برنامه‌های کنگره و یادواره‌های شهدا خواهیم بود.

زاهددوست با تأکید بر اینکه یادواره‌ها نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم محدود شود، گفت: هدف ما باید زنده نگه داشتن سبک و سیره شهدا باشد و به‌ویژه نسل جوان باید با زبان هنر و شیوه‌های جدید با پیام شهیدان آشنا شود.

وی تصریح کرد: در معرفی شهدا به جامعه کوتاهی کرده‌ایم و همه ما وظیفه داریم شهدا، سیره و سبک زندگی آنان را به نسل‌های امروز و آینده معرفی کنیم.

امام جمعه دشتی با تأکید بر ضرورت مردمی برگزار شدن یادواره‌های شهدا افزود: هر اندازه مراسم‌های شهدا با حضور و مشارکت مردم برگزار شود، ماندگاری و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و باید بخشی از امور مربوط به یادواره‌ها را به نسل جوان واگذار کرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات و رسیدگی به مسائل خانواده شهدا باید در اولویت مسئولان قرار گیرد و تکریم این خانواده‌ها به‌عنوان وظیفه‌ای همیشگی دنبال شود.

زاهددوست پیشنهاد راه‌اندازی پویش «هر شهید، یک خدمت ماندگار» را مطرح کرد و افزود: می‌توان با اجرای چنین پویشی، یاد و نام شهدا را با انجام اقدامات ماندگار و خدمت به مردم پیوند زد و فرهنگ ایثار و شهادت را در متن زندگی اجتماعی مردم جاری کرد.