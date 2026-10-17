برگزاری کرسی آزاداندیشی «نماز و تمدن نوین اسلامی» در حوزه علمیه زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی تخصصی آزاداندیشی با موضوع «نقش راهبردی اقامه نماز در تحقق تمدن نوین اسلامی و آسیب‌شناسی موانع فردی و ساختاری» صبح شنبه در حوزه علمیه سفیران هدایت آیت‌الله کفعمی(ره) زاهدان برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سیدی‌مقدم، مدیر این حوزه علمیه و کارشناس تخصصی نماز، در این نشست با تأکید بر جایگاه نماز در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: نماز صرفاً یک تکلیف فردی نیست، بلکه پیونددهنده احکام و معارف اسلامی است و تحقق تمدن نوین اسلامی به نهادینه‌شدن فرهنگ نماز در ابعاد مختلف جامعه وابستگی دارد.

سید مصطفی حسنی، معاون پژوهش حوزه علمیه آیت‌الله کفعمی(ره) نیز با اشاره به اهمیت پژوهش‌های علمی در حوزه‌های علمیه، از تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از پرسش‌نامه‌های میدانی طلاب با استفاده از نرم‌افزار آماری خبر داد.

در ادامه این نشست، طلاب راهکارهایی از جمله الگوسازی رفتاری مسئولان در اقامه نماز، بهبود فضای معنوی مساجد و اصلاح سبک زندگی با محوریت نماز واجب را مطرح کردند و به بحث و تبادل نظر درباره موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ نماز پرداختند.