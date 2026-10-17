جایگاه والای زنان در فرهنگ بلوچستان؛ از میانجیگری تا وحدت

محمدرضا شکیبائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهیده افتخاری جایگاه ارزشمندی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی داشت و یاد و خاطره او همواره در میان مردم زنده خواهد ماند.

جانشین کانون های خدمت‌ رضوی سیستان و بلوچستان با تأکید بر جایگاه والای زنان در فرهنگ سیستان‌وبلوچستان افزود: زنان این استان همواره از احترام و حرمت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و چادر بانوان نیز به‌عنوان نمادی از این حرمت، جایگاه خاصی در فرهنگ مردم دارد.

وی ادامه داد: مردم سیستان‌وبلوچستان در موضوعات مختلف اجتماعی، به‌ویژه میانجیگری، حفظ حرمت‌ها و حل اختلافات، به ارزش‌های فرهنگی خود پایبند بوده‌اند و احترام به زنان نیز همواره بخشی از این فرهنگ ریشه‌دار بوده است.

وی با اشاره به نقش این ارزش‌ها در تقویت وحدت میان شیعه و سنی تصریح کرد: احترام به حرمت زنان، ارزش مشترکی میان پیروان مذاهب مختلف در استان است و مردم شیعه و سنی در پاسداشت این حرمت‌ها و تقویت اتحاد و همبستگی، در کنار یکدیگر قرار دارند.

شکیبائی با بیان اینکه وحدت مردم سیستان‌وبلوچستان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نمود داشته است، گفت: این همدلی باید همچنان حفظ و تقویت شود تا مردم استان و کشور بتوانند در برابر تهدیدها و توطئه‌های تفرقه‌افکنانه، یکپارچه و متحد بمانند.

جانشین کانون های خدمت‌ رضوی سیستان و بلوچستان در پایان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ اخیر و شهدای نیروی انتظامی، به‌ویژه شهیده دکتر نصرت افتخاری و شهیده بسیجی افسانه عقیلا، بر ضرورت پاسداشت خون شهدا و حفظ وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد.