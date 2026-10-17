به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا عبادی پیش از ظهر شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل فرهنگی اظهار کرد: در شرایطی که مسائل فرهنگی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، جای نقد است که جلسات این حوزه به دلایلی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: یکی از پیشنهادها برای بهبود این وضعیت، کاهش فاصله برگزاری جلسات و تشکیل یک یا دو جلسه در ماه با محوریت مسائل اولویت‌دار و اجرای مصوبات است.

آیت‌الله عبادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در مصوبات گذشته بیان کرد: نخستین اقدام باید این باشد که مصوبات قبلی ارائه و محتوای آن‌ها با شرایط روز سنجیده شود؛ سپس مصوباتی که اولویت دارند، در دستور کار قرار گیرند و برای اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

انسان موجودی فرهنگی است

وی با بیان اینکه فرهنگ از مهم‌ترین مسائل جهان انسانی است، ادامه داد: اساساً خلقت انسان، خلقتی فرهنگی بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد؛ حتی کسی که آن را انکار می‌کند، اگر حقیقت مسئله را درک کند، به این انکار ادامه نمی‌دهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به تعبیر منسوب به امیرالمؤمنین علی (ع) درباره وجود عالم بزرگ در وجود انسان، گفت: معنای این سخن آن است که همه عالم در وجود انسان خلاصه شده است.

آیت الله عبادی با تشریح تفاوت انسان با سایر موجودات، افزود: موجودات دیگر در تقسیم‌بندی‌های منطقی، در قالب جنس و نوع تعریف می‌شوند و هرکدام در چارچوب ویژگی‌های خود قرار دارند.

وی ادامه داد: اما انسان آزاد آفریده شده و از نیرویی برخوردار است که سایر موجودات از آن برخوردار نیستند و آن نیرو، اراده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه اراده انسان بر شناخت استوار است، تصریح کرد: انسان در هر سطحی از شناخت و باور که قرار داشته باشد، بر اساس همان باور اراده می‌کند و این سطوح می‌تواند بسیار متفاوت باشد؛ به‌گونه‌ای که انسان می‌تواند در مسیر فرشته‌گونگی حرکت کند یا به صفاتی همچون روباه، گرگ، شیر یا حتی سگ هار نزدیک شود.

آیت الله عبادی با تأکید بر نقش فرهنگ در شکل‌گیری هویت انسان، گفت: هویت انسان در هر سطحی، متناسب با فرهنگ و ساختار وجودی او شکل می‌گیرد، ازاین‌رو باید فرهنگ شایسته‌ای را که با عقل، وحی و فطرت انسان تناسب دارد، در وجود انسان‌ها زنده کرد تا انسان‌هایی با فرهنگ متعالی بتوانند جهان را اداره کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تمدن اسلامی به معنای حقیقی خود شکل بگیرد، جهانی پدید خواهد آمد که از جهان فرشتگان نیز مرتبه‌ای بالاتر خواهد داشت و حرکت به سوی چنین هدفی، مسیر پیش روی جامعه است.

دفاع از فرهنگ، دین و سرزمین وظیفه همگانی است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به تحولات امروز جهان اظهار کرد: با وجود همه مصائب و مشکلاتی که در مسیر انقلاب اسلامی پیش آمده، تحولی در مردم دنیا به برکت این انقلاب ایجاد شده است و اگر این حرکت به هدف خود برسد، مشکلات پیش‌آمده در برابر آن، سرمایه‌ای ناچیز خواهد بود.

آیت الله عبادی با اشاره به شرایط کنونی و آنچه درگیری جبهه کفر با دین می‌خواند، افزود: امروز یک آزمایش بزرگ پیش آمده و تمام کفر در برابر تمام دین قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران تهاجم به دیگران نیست، بیان کرد: در مکتب و قانون اساسی ما، تهاجم به دیگران جایگاهی ندارد؛ حتی یک سیلی هم به کسی نزده‌ایم، اما دشمن طی ۴۷ سال گذشته و در قالب‌های مختلف، با جنگ ترکیبی به ما هجوم آورده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تبیین تفاوت دفاع و جهاد گفت: دفاع امری لازم است و هر موجودی باید از خود دفاع کند.

وی با بیان اینکه در شرایط دفاعی، مسئولیت‌ها متناسب با توان افراد تعریف می‌شود، افزود: در دفاع، شرایط و احکام مربوط به جهاد به همان شکل مطرح نیست که برخی افراد به دلیل زن بودن، بیماری یا مشغولیت از مسئولیت دفاعی معاف دانسته شوند؛ بلکه همه باید متناسب با توان و امکانات خود از خویشتن، فرهنگ، دین، ناموس، آب و خاک خود دفاع کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت گسترش این فرهنگ در جامعه گفت: خوشبختانه این فرهنگ در جامعه وجود دارد، اما مسئله این است که با چه سازوکاری می‌توان آن را فراگیر کرد؛ جلسات فرهنگی نیز باید در همین مسیر نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت تبدیل جلسات فرهنگی به قرارگاه اجرایی

آیت الله عبادی با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده برای کاهش فاصله جلسات، بیان کرد: امید است که این نشست‌ها یک یا دو بار در ماه برگزار شود و مسائل با دقت و کارشناسی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تناسب‌ها و اولویت‌ها باید سنجیده شود تا آنچه تولید می‌شود، قابلیت اجرا داشته باشد؛ به این معنا که اگر موضوعی در یک هفته، به‌صورت کارشناسی‌شده و متناسب با زمان و اولویت‌ها آماده شد، مدیران در محیط‌های مختلف بتوانند همان هفته آن را به اجرا درآورند.

عبادی با اشاره به توفیقات خراسان جنوبی در برخی حوزه‌ها، ضمن قدردانی از مردم خیر و مسئولان استان، گفت: با وجود ظرفیت‌ها و موفقیت‌هایی که در نقاط مختلف کشور و جهان اسلام وجود دارد، خراسان جنوبی نیز در بسیاری از مسائل توفیقاتی داشته است.

وی بار دیگر بر ضرورت توجه به مصوبات گذشته تأکید کرد و افزود: همه مصوبات پیشین که همچنان کارآمد هستند، باید ارائه شوند تا پس از بررسی و تصویب برای اجرا، وارد میدان عمل شوند.