وقتی سازشکاران به دنبال تطهیر آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: طی روزهای اخیر برخی عناصر سیاسی، عمدتا از جناح موسوم به اصلاح‌طلب در حال نشر و ترویج این گزاره هستند که این ایران بود که در ۱۶ تیر سال جاری، چند روز پس از انعقاد و امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، با شلیک به نفتکش‌های متخلف تحت اسکورت آمریکا، تفاهم‌نامه مزبور را نقض کرد! این گزاره تبلیغی از ناحیه اصلاح‌طلبان به وضوح یک خلط و تحریف آشکار است. اولا پیش از ۱۶ تیر نیز یعنی از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد منعقد شد، آمریکا و مزدور منطقه‌ای‌اش یعنی رژیم صهیونیستی، به وضوح بند یک تفاهم‌نامه مزبور را نقض کردند. در این بند تصریح شده بود که آمریکا باید جنگ را در سراسر جغرافیای مقاومت از جمله لبنان، پایان دهد اما از همان روز انعقاد تفاهم‌نامه، ماشین جنگی صهیونیست‌ها در جنوب لبنان فعال‌تر و کشنده‌تر شد.

در ثانی، خود آمریکا نیز در حال نقض بند پنج تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود؛ در این بند قید شده بود که تنگه هرمز، بعد از مدت زمان مشخصی با ترتیبات ایرانی باز خواهد شد؛ اما آمریکایی‌ها این بند را آشکارا نقض کردند و در روز ۱۶ تیر قصد کردند سه نفتکش را با اسکورت از تنگه هرمز عبور دهند؛ نیروی دریایی ایران نیز در واکنش به این اقدام، چند تیر اخطار شلیک کرد؛ سپس آمریکایی‌ها، به سمت رزمندگان ما آتش گشودند و موجبات شهادت چند تن از سلحشوران نیروی دریایی ایران اسلامی را فراهم آوردند؛ در واکنش، رزمندگان ما نیز نفتکش‌های متخلف و اسکورت آمریکایی آنها را هدف قرار دادند. این تمام ماجرایی بود که چند روز است عناصر معلوم‌الحال سیاسی و عمدتا وابسته به طیف اصلاح‌طلب در حال تحریف و وارونه‌نمایی و اصطلاحا جابه‌جایی جلاد و شهید در آن هستند.

تنگه هرمز، پاشنه آشیل مستکبر و کابوس جریان سازش

بدون تردید، اینکه جریان‌های سیاسی خاص با وارونه‌سازی تقویم میدان و ستاد، تلاش می‌کنند ضربه‌گیر اقدامات خصمانه محور آمریکایی و صهیونیستی شوند و مسبب اصلی بحران در تنگه هرمز را تطهیر کنند، چیزی جز استمرار پروژه ستون پنجم در خط مقدم جنگ روانی نیست. تلاش دستپاچه برخی عناصر وامانده داخلی برای مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی در حادثه ۱۶ تیر، تکرار همان سناریوی کهنه تغییر جای جلاد و شهید است؛ سناریویی که این بار با هدف سرپوش گذاشتن بر عهدشکنی‌های مکرر واشنگتن در توافق اسلام‌آباد کلید خورده است.

وقتی ماشین جنگی صهیونیست‌ها با چراغ سبز آمریکا مفاد صریح صلح منطقه‌ای را زیر پا می‌گذارد، سکوت معنادار مدعیان اصلاح‌طلبی و در عوض، گارد گرفتن علیه اقتدار دریایی سپاه و ارتش، پرده از پروژه‌ای تازه برای شکستن مقاومت از درون برمی‌دارد. تحریف آشکار حوادث تنگه هرمز توسط تئوری‌پردازان جریان سازش و غربگرا، نه از سر خطای تحلیل، بلکه هم‌آوایی با دشمنان و عنودان بیرونی است تا بلکه با بازنشر دروغ بزرگ نقض توافق توسط ایران، شکست راهبردی آمریکا در تنگه هرمز را ماست‌مالی کنند.

حمله‌ای که خودسرانه نبود

یکی از تحریفات و وارونه‌نمایی‌ها در قبال حادثه ۱۶ تیر، بحث خودسرانه و آتش به اختیار بودن آن است؛ یعنی عناصر جریان سازش و غربگرا، اینچنین وانمود و القا می‌کنند که دریادلان قوای مسلح ما خودسرانه اقدام به هدف قرار دادن نفتکش‌های متخلف و اسکورت آمریکایی آنها در روز ۱۶ تیر کردند و اینچنین تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را ملغی کردند. اما سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این حربه و تحریف عناصر جریان سازش و غربگرا را خنثی کرد و ضمن رد خودسرانه بودن شلیک به نفتکش‌های متخلف صریحا بیان کرد که این اقدام مدبرانه و مقتدرانه با هماهنگی سطوح کلان نظام انجام گرفته است.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه، در همین راستا، طی مصاحبه‌ای گفت: حمله به کشتی‌های متخلف پاسخی به سومین نقض عهد آمریکا بود. آمریکا دو بار حین مذاکرات نقض عهد و حمله کرد و بار سوم بعد از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دوباره نقض عهد کرد. وی افزود: حمله به کشتی‌های متخلف بعد از امضای تفاهم‌نامه، نه اقدام خودسرانه بوده و نه بدون هماهنگی با مسئولان بالاتر. این حمله قطعا پاسخ قاطع و دندان‌شکن به نقض عهد سوم آمریکا بود.

ستون پنجم و تقلا برای خلع سلاح ژئوپلتیک ایران

اما فارغ از این مباحث، کسانی که نابخردانه و جاهلانه بر نیروهای مسلح کشور خرده می‌گیرند و آنان را به سبب اعمال اقتدار در تنگه هرمز، عامل بر هم خوردن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌پندارند و معرفی می‌کنند، حقیقتا درکی از مزیت‌های ژئوپلتیکی در یک جنگ وجودی با مستکبر متجاوز ندارند. تنگه هرمز و اعمال اقتدار و مدیریت و حاکمیت بر آن توسط ایران اسلامی، یک مزیت ژئوپلتیک برای ایران در جنگ وجودی با آمریکا و رژیم صهیونیستی است. چگونه عده‌ای به خود اجازه می‌دهند که نسخه خلع سلاح ایران را در این عرصه تجویز کنند؟ تنگه هرمز برای ما به مثابه یک اهرم فشار بر آمریکاست؛ به‌واسطه انسداد همین تنگه است که در آمریکا بحران سوخت به‌وجود آمده و همین بحران، تار و پود حزب جمهوری‌خواه را به هم ریخته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا را در آستانه انتخابات کنگره در ۱۲ آبان مستاصل کرده است.

گزاره‌های فوق‌الذکر، نه شعار است و نه کلیشه؛ کافی است یک جست‌وجوی کوتاه در رسانه‌های بین‌المللی کنیم و بر صدق و درستی آن شهادت دهیم؛ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور نگون‌بخت اوکراین و متحد همیشگی آمریکا، همین چند روز پیش وقتی ترامپ با روسیه توافق گازوئیلی را منعقد کرد، علنا خطاب به مردم دنیا گفت که جهانیان باید بدانند عامل بحران سوخت در جهان و مشخصا آمریکا، نه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، بلکه مسدود شدن تنگه هرمز به‌وسیله ایران است.

بنابراین، کسانی که از سر غفلت راهبردی یا در راستای پازل دشمن، از تضعیف اهرم‌های اقتدار ایران در خلیج فارس سخن می‌گویند، عمق حماقت یا وابستگی خود را به نمایش می‌گذارند؛ تنگه هرمز خط قرمز امنیت ملی و حیات اقتصادی کشور است و هرگونه عقب‌نشینی در آن، دعوت از گرگ‌های حریص برای دریدن شریان‌های حیاتی ملت ایران است. اینکه دشمنان قسم‌خورده نظام و کارچاق‌کن‌های داخلی‌شان امروز از اثرات مهلک انسداد تنگه هرمز به ستوه آمده‌اند، بهترین گواه بر کارآمدی دکترین موازنه‌ساز جمهوری اسلامی ایران است؛ اعتراف صریح حلقه‌های پیرامونی کاخ سفید به اینکه اقتصاد ایالات متحده زیر فشار سنگین پالس‌های امنیتی خلیج فارس در آستانه فروپاشی انتخاباتی بر ضد حزب حاکم قرار گرفته، نشان می‌دهد چرا جریان سازش این‌گونه بر سر اقتدار دریایی ایران، غرولند می‌کند.

تجویز نسخه وادادگی و تحویل کلید تنگه هرمز به مستکبران، نشانه بارز ناسازگاری با عقلانیت دفاعی است؛ وقتی عناصر خودفروخته داخل تلاش می‌کنند این مزیت بی‌بدیل ژئوپلتیک را به عنوان جرم ایران معرفی کنند، در واقع دارند سند خائنانه انفعال خود را امضا می‌کنند؛ چرا که واشنگتن و تل‌آویو نیک می‌دانند که کلید تشدید بحران انرژی و فروپاشی محاسبات امنیتی‌شان تنها در تسلط و اقتدار نیروی دریایی سپاه است و بس.

اینکه جریان‌های غربگرا و غرب‌گدا اصرار دارند مزیت حیاتی تنگه هرمز را خنثی‌ساز توافق‌های خسارت‌بار جلوه دهند، چیزی جز خیانت آشکار به منافع ملی نیست؛ وقتی رئیس‌جمهور درمانده آمریکا زیر ضربات سنگین بحران سوخت ناشی از این انسداد، برای بقای سیاسی خود دست‌وپا می‌زند، تقلا برای خلع سلاح ژئوپلتیکی ایران، دقیقا بازی کردن در زمین دشمن در اوج جنگ وجودی است.

شناسایی یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز

اما روز جمعه، روابط عمومی ارتش اعلام کرد که تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش در راستای کنترل مستمر شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را کشف و شناسایی کردند. این نفتکش متخلف نیز سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده و درصدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده شرق تنگه هرمز بوده است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، پیامد حرکت‌های ناهماهنگ در مسیرها و مناطق ممنوعه، ایجاد ناامنی و مخاطرات بسیار برای دیگر شناورها است.

تغییر روش‌های ایران برای برخورد با متخلفان در تنگه هرمز

دو مسئول بلندپایه ایرانی در گفت‌وگو با رویترز تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران از روش‌های جدیدی برای اعمال مدیریت در تنگه هرمز و تنبیه کشتی‌های متخلف استفاده می‌کند. آنها تصریح کردند که روش‌های جدید ایران از ۱۰ روز قبل در حال اجرا علیه کشتی‌های متخلفی است که از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی ایران پیروی نمی‌کنند. این مسئولان اضافه کردند که راهبرد جدید شامل تغییر نوع حملات و شدت آنهاست. آمریکا و هم‌پیمانان آن تلاش دارند قیمت جهانی نفت را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور کاهش دهند اما یکی از اهداف تغییر راهبرد ایران بالا نگه داشتن قیمت نفت است. این تصمیم با هماهنگی کامل میان سران نظام اتخاذ شده است.