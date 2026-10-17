به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر اسماعیلی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی رزمایش جان‌فدا در سنندج، حضور گسترده مردم و فضاسازی متناسب با این رویداد را دو محور اصلی برگزاری رزمایش دانست و اظهار کرد: مشارکت مردم در برنامه‌های ملی می‌تواند پیام روشنی از وحدت، آمادگی و اراده عمومی برای دفاع از کشور داشته باشد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر ضرورت آمادگی در دوران صلح افزود: هرچه در دوران آرامش برای آمادگی و پیشگیری تلاش بیشتری شود، در زمان جنگ هزینه‌های کمتری به کشور تحمیل خواهد شد؛ از این رو، حضور مردم در پویش جان‌فدا نیز می‌تواند در تقویت بازدارندگی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر مؤثر باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج با اشاره به بررسی مکان برگزاری این رزمایش گفت: پیاده‌راه فردوسی به دلیل دسترسی مناسب از مسیرهای مختلف شهری و امکان حضور گسترده مردم، به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای میزبانی از این برنامه مطرح شده است.

اسماعیلی ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ مهرماه را زمان پیشنهادی آغاز برنامه اعلام کرد و افزود: انتخاب محل و جزئیات اجرایی نهایی با نظر مسئولان استان انجام می‌شود تا ضمن فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم، مشکلات ترافیکی و محدودیت‌های رفت‌وآمد شهروندان به حداقل برسد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی عنوان کرد: حضور کارکنان ادارات، دانشجویان، دانش‌آموزان، هنرمندان، فعالان اجتماعی، خانواده‌های نیروهای نظامی و اقشار مختلف جامعه می‌تواند به برگزاری باشکوه‌تر این رزمایش کمک کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج همچنین از پیشنهاد استفاده از ظرفیت گروه‌های سرود دانش‌آموزی، هنرمندان و دف‌نوازان، لباس‌های بومی و محلی و حضور نمادین مجموعه‌های مختلف برای ایجاد فضایی متناسب با فرهنگ و هویت کردستان خبر داد.

اسماعیلی با اشاره به ظرفیت روستاهای شهرستان سنندج بیان کرد: بخشداران، دهیاران و فرماندهان پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت می‌توانند در اطلاع‌رسانی و فراهم کردن زمینه حضور مردم روستاها نقش مؤثری ایفا کنند.

تاکید بر ساماندهی ترافیک و اطلاع‌رسانی گسترده

وی ساماندهی حمل‌ونقل و پارکینگ را از دیگر محورهای مهم برنامه‌ریزی برای این رزمایش برشمرد و گفت: استفاده از ظرفیت ناوگان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح، پیش‌بینی محل‌های مشخص برای پارک خودروها و اطلاع‌رسانی درباره مسیرهای دسترسی می‌تواند از ازدحام و بروز مشکلات ترافیکی جلوگیری کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج همچنین بر ضرورت همکاری شهرداری، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مرتبط در زمینه فضاسازی محیطی، تأمین پرچم و نمادهای مناسب و آماده‌سازی محل برگزاری تأکید کرد.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی پیش از برگزاری رزمایش خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت پیامک، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای آگاه‌سازی مردم استفاده کنند و صداوسیما نیز با پوشش مناسب پیش، حین و پس از برنامه، ابعاد مشارکت مردمی را منعکس کند.

وی در پایان تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند زمینه برگزاری منظم رزمایش جان‌فدا و نمایش مشارکت اقشار مختلف جامعه را فراهم کند.