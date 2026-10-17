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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

سومین عرضه «خانه‌ریز» در مهرماه به پایان رسید

سومین عرضه «خانه‌ریز» در مهرماه به پایان رسید

ظرفیت عرضه‌شده پروژه فجر با استقبال متقاضیان به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، سومین مرحله عرضه «خانه‌ریز» در مهرماه، امروز شنبه ۲۵ مهرماه، در سکوی «خانه‌ریز» آغاز و پس از تکمیل ظرفیت عرضه‌شده به پایان رسید.

در این مرحله، متقاضیان و سرمایه‌گذاران خرد امکان خرید متراژ مشخص از پروژه فجر در منطقه ۵ تهران را با نرخ‌های مصوب مرحله قبل داشتند و سفارش‌گیری از ساعت ۸ صبح در سامانه رسمی «خانه‌ریز» انجام شد.

با پایان این مرحله از عرضه، متقاضیان می‌توانند از ظرفیت «بازار خرید از دیگران» سکوی خانه‌ریز برای خرید و فروش دارایی‌های خود استفاده کنند.

کد مطلب 6980306

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