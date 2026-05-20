به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، نوید خاصه‌باف با اشاره به اینکه آغاز عرضه رسمی پروژه به دلیل شرایط جنگ رمضان و تکمیل زیرساخت‌های فنی با تأخیر مواجه شده بود، اظهار داشت: دیروز توانستیم این عرضه را به‌صورت آزمایشی با سرعت، دقت و بدون مشکل اجرایی به انجام برسانیم.

وی درخصوص روند ادامه عرضه پروژه افزود: در خردادماه، عرضه‌های گسترده این طرح آغاز خواهد شد و شهروندان می‌توانند از طریق درگاه سامانه «شهرزاد» شهرداری تهران دارد پلتفرم «خانه‌ریز» شده و به‌طور کامل از ظرفیت‌ها و مزایای این طرح بهره‌مند شوند.

گفتنی است؛ طرح «خانه‌ریز» ابتکاری از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران است که با هدف هدایت سرمایه‌های خرد به فعالیت‌های مولد و تسهیل خانه‌دار شدن شهروندان طراحی شده است. در این طرح، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود حداقل معادل منافع یک‌صدم متر مربع از یک ملک مشخص را خریداری کنند.

قیمت‌گذاری ماهانه توسط کارشناسان رسمی انجام می‌شود و شهرداری با نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه و تعهدات سازنده، از توقف پروژه جلوگیری می‌کند تا مسیر سرمایه‌گذاری و مالکیت مسکن برای شهروندان مطمئن و شفاف باشد.