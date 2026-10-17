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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

۱۴۰ پروژه نوسازی مدارس در چهارمحال فعال شد

۱۴۰ پروژه نوسازی مدارس در چهارمحال فعال شد

شهرکرد- مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری از فعال بودن حدود ۱۴۰ پروژه آموزشی در استان خبر داد و گفت: مدرسه قادری با ۱۲ کلاس درس و زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری صبح شنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی استان اظهار داشت: پروژه مدرسه دکتر قادری با زیربنای حدود ۱۸۰۰ مترمربع شامل ۱۲ کلاس درس، سالن اجتماعات، نمازخانه و تجهیزات کامل به همت خانواده خیر مرحوم دکتر قادری و همکاری پیمانکاران به بهره‌برداری رسید. این پروژه با وجود محدودیت‌های اعتباری و تأمین مرحله‌ای اعتبارات، با مساعدت پیمانکاران به کیفیت مطلوب به اتمام رسید.

وی با اشاره به نهضت توسعه عدالت در آموزش و پرورش افزود: در قالب این نهضت، پروژه‌های نیمه‌تمام، فضاهای آموزشی جدید و مقاوم‌سازی مدارس در دستور کار قرار گرفت و از مجموع ۱۶۱ پروژه شناسایی‌شده در استان، حدود ۱۴۰ پروژه فعال یا به اتمام رسیده است. در گام اول ۲۷ پروژه تحویل شد و در گام دوم نیز عمده پروژه‌ها تا پایان مهرماه تحویل یا در شرف تحویل هستند؛ بخشی از تأخیرها به دلیل تأمین سیستم‌های گرمایشی بوده است.

کریمی ادامه داد: ۱۹ پروژه با مشارکت بنیاد علویه و تعدادی دیگر در قالب مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها اجرا شده است. همچنین بیش از ۵۰۰ مدرسه در استان در حال استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، آسفالت، ایزوگام و تعمیرات اساسی هستند که بیش از ۵۰ درصد این پروژه‌ها با مشارکت کامل یا نسبی خیرین به انجام می‌رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با مدیریت جدید، علاوه بر فضای آموزشی استاندارد، نظام آموزشی نوین نیز در این مدارس پیاده‌سازی شود.

کد مطلب 6980313

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