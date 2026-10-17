به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اسدی ظهر شنبه با تاکید بر اینکه ظاهر ساختمان‌ها ملاک ارزیابی ایمنی مدارس نیست، اظهار کرد: برخی فضاهای آموزشی با وجود داشتن ظاهری آراسته و مناسب براساس بررسی‌ها و آزمون‌های تخصصی فنی به مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی کامل نیاز دارند و در حال حاضر ۱۲ درصد کلاس‌های درس استان نیازمند تخریب و بازسازی هستند.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات برای نوسازی همزمان تمام مدارس فرسوده افزود: اجرای پروژه‌های عمرانی این بخش بر مبنای اولویت‌بندی جغرافیایی، تراکم دانش آموزی، درجه اضطرار شرایط فنی سازه و حجم اعتبارات قابل تخصیص پیگیری می‌شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان در تشریح روند اجرای طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان بیان کرد: در قالب این طرح ۱۱۱ پروژه با ۶۶۶ کلاس درس پیش‌بینی شده بود که تاکنون ۷۳ پروژه شامل ۳۴۰ کلاس درس به اتمام رسیده تجهیز و تحویل آموزش و پرورش شده است.

اسدی ادامه داد: در حال حاضر ۳۸ پروژه دیگر از این طرح در دست اجرا قرار دارد که با احتساب طرح‌های مستقل پروژه‌های خیری و مشارکتی شمار طرح‌های فعال آموزشی استان به حدود ۴۵ پروژه می‌رسد.

وی تکمیل به موقع طرح‌های آموزشی را وابسته به تخصیص اعتبارات دانست و گفت: مبادله موافقت‌نامه‌ها و پیگیری منابع مالی از محل ردیف‌های ملی و استانی به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد و در کنار اعتبارات دولتی مشارکت خیرین نیک اندیش همواره پیشران پیشبرد این طرح‌ها بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با مقایسه سرانه فضای آموزشی استان و کشور تصریح کرد: میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۵۹ مترمربع است که براساس احکام برنامه هفتم توسعه این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۷ باید به ۶.۱ مترمربع برسد.

وی با اشاره به لزوم تحلیل واقع بینانه داده‌های آماری عنوان کرد: شاخص سرانه باید متناسب با جمعیت دانش آموزی فعال بررسی شود و در حال حاضر از مجموع ۲ هزار و ۴۸۴ فضای آموزشی در استان همدان حدود ۳۰۰ مدرسه روستایی به دلیل مهاجرت و کاهش جمعیت دانش آموزی خالی از سکنه هستند.

اسدی بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی املاک مازاد آموزش و پرورش را یکی از راهکارهای کلیدی تامین منابع دانست و یادآور شد: با تبدیل به احسن کردن و فروش املاک مازاد عواید حاصل از آن دقیقا در مناطقی که با تراکم جمعیت و کمبود شدید سرانه مدرسه مواجه هستند به‌ویژه منطقه ۲ شهر همدان هزینه خواهد شد.

وی به ایمن سازی تاسیسات گرمایشی اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح استاندارد سازی تاکنون حدود ۸۵ درصد بخاری‌های گازی از مدارس استان همدان برچیده شده و با تامین منابع مالی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه هدف‌گذاری ما پوشش ۱۰۰ درصدی سامانه گرمایش مرکزی در تمام مدارس است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان در خصوص اعتبارات هوشمند سازی و تجهیز کلاس‌ها افزود: در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار استانی برای بهسازی، تجهیز و هوشمند سازی اختصاص یافت و از محل اعتبارات استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی نیز حدود ۷۹ میلیارد تومان به‌طور کامل جذب شد که بخشی از آن به خرید تجهیزات کمک آموزشی و کارگاهی برای مدارس و هنرستان‌ها تخصیص یافت و برنامه‌های تکمیلی هوشمند سازی در ردیف‌های سال مالی ۱۴۰۵ نیز لحاظ شده است.

وی با تاکید بر پیش‌بینی خدمات روبنایی در طرح‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: با توجه به احداث حدود ۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در کوی پرواز همدان ساخت ۱۰ فضای آموزشی شامل ۸ مدرسه مستقل و ۲ مجتمع آموزشی با الگوی «حیات طیبه» در ۶ قطعه زمین برنامه‌ریزی شده است.

اسدی ادامه داد: طبق مصوبه شورای مسکن استان همدان بخشی از این فضاهای آموزشی از سوی اداره کل راه و شهرسازی از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن و بخش دیگر از محل اعتبارات ملی و استانی نوسازی مدارس ساخته می‌شود و در حال حاضر طراحی بیش از ۷۰ درصد این مدارس تکمیل شده و پس از برآورد نهایی و انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

وی به بهسازی محوطه مدارس اشاره کرد و گفت: در ۴۵ روز گذشته نزدیک به ۳۳ هزار مترمربع آسفالت ۲ لایه و بیش از ۴۵ هزار متر مربع آسفالت تک لایه در محوطه مدارس استان اجرا و تاکنون ۴۸ مدرسه آسفالت شده و تعداد آن‌ها در این فاز تا ۷۰ مدرسه افزایش می‌یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان در تشریح آخرین وضعیت مدارسی که در وقایع جنگی گذشته آسیب دیده بودند، تصریح کرد: ۲۲ مدرسه در استان همدان دچار خسارت شده بودند و مدرسه دهخدا در ناحیه ۲ همدان که در اختیار کنگره شهدا بود و کلاسی در آن دایر نبود به‌طور کامل تخریب شد و بازسازی آن نیازمند برنامه بلندمدت است.

وی افزود: ۲۱ مدرسه دیگر آسیب دیده در جنگ، آسیب‌ها صرفا جزئی و در حد شکستگی شیشه‌ها و ابنیه بوده که با مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی به طور کامل ترمیم شد و هیچ یک از این مدارس در حال حاضر مشکلی در ارائه خدمات آموزشی ندارند.

اسدی در پایان با قدردانی از نقش بانوان خیر در مدرسه سازی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵ پروژه مدرسه‌سازی در قالب ۳۸ کلاس درس با مشارکت مستقیم بانوان خیر استان در حال احداث است.