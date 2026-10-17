به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره‌برداری از فضاهای آموزشی و پرورشی در قالب گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، امروز شنبه با حضور برخط رئیس‌جمهور و مسئولان استانی در سالن ورزشی شهید کاظمی گرگان برگزار شد.

در این مراسم، ۳۸ پروژه آموزشی شامل ۱۹۰ کلاس درس با اعتباری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در استان گلستان به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌هایی که در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان اجرا شده‌اند.

وحید فراهی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، دو هزار و ۳۳۱ پروژه آموزشی با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد که سهم استان گلستان از این طرح‌ها ۳۸ پروژه با ۱۹۰ کلاس درس است.

وی با اشاره به اجرای طرح جهادی شهید عجمیان در راستای بهسازی و شاداب‌سازی مدارس افزود: امسال حدود ۸۱ هزار کلاس درس در کشور در قالب این طرح بهسازی شده که سهم استان گلستان سه‌هزار و ۴۶۶ کلاس درس بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان با اشاره به مشارکت گسترده گروه‌های مردمی در اجرای این طرح گفت: خیران، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردمی و دانش‌آموزان در اجرای طرح شهید عجمیان مشارکت داشته‌اند و گلستان برای دومین سال متوالی رتبه نخست کشور را در اجرای این طرح کسب کرده است.

فراهی با تأکید بر نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی استان اظهار کرد: خیران از شرکای راهبردی نظام تعلیم و تربیت هستند و در هفت ماه گذشته بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان به مجموعه آموزش و پرورش استان کمک کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با تداوم مشارکت خیران، مجموع کمک‌های آنان به حوزه آموزش و پرورش گلستان تا پایان سال به ۳۵۰ میلیارد تومان برسد.