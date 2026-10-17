پرداخت ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین خوانساری ظهر شنبه با تشریح آخرین وضعیت و کارنامه عملیات خرید تضمینی گندم در استان همدان در سال جاری اظهار کرد: در مجموع بیش از ۳۹۷ هزار تن گندم با کیفیت از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش ریالی کل این حجم از محصول و مطالبات ثبت‌شده گندمکاران افزون بر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی درباره روند تسویه وجوه و مطالبات کشاورزان افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون بیش از ۱۸ همت از مطالبات گندمکاران استان همدان پرداخت شده که معادل ۹۳ درصد از کل مطالبات است و مابقی مبالغ نیز براساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در صف پرداخت و تسویه نهایی قرار دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان به رتبه استانی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: استان همدان در سال جاری رتبه هشتم کشور را در خرید تضمینی گندم به خود اختصاص داده جایگاهی که حاکی از نقش موثر و جایگاه راهبردی کشاورزی استان در تامین محصول استراتژیک گندم و صیانت از امنیت غذایی کشور است.

خوانساری تصریح کرد: از مجموع بیش از ۸ میلیون تن گندم خریداری شده در کل کشور سهم استان همدان حدود ۴.۷ درصد بوده است که وزن اثرگذار تولیدات زراعی این استان در سبد نان و آرد ملی را نشان می‌دهد.

وی با تفکیک آمار خرید در سطح شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: شهرستان کبودرآهنگ با تحویل بیش از ۸۱ هزار تن و شهرستان رزن با بیش از ۸۰ هزار تن در صدر شهرستان‌های استان از حیث حجم خرید تضمینی گندم قرار گرفته‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان با تاکید بر سهم تشکل‌های حمایتی در این فرایند تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از حجم کل خرید تضمینی گندم در استان از سوی مباشرین شبکه تعاون روستایی و بخش خصوصی انجام شده و شبکه تعاون روستایی با در اختیار داشتن سهمی بیش از ۵۵ درصد بیشترین نقش‌آفرینی را در ساماندهی تحویل محصول و حمایت از زارعان بر عهده داشته است.

خوانساری در تشریح جزئیات لجستیکی این طرح بیان کرد: در سال جاری ۵۴ مرکز خرید در اقصی نقاط استان همدان فعال بودند و موفق شدند در طول فصل خرید افزون بر ۸۰ هزار محموله گندم ارسالی از سوی بیش از ۳۳ هزار کشاورز را تحویل و انبار کنند.

وی با اشاره به مازاد بودن تولید استان نسبت به مصرف سرانه داخلی یادآور شد: با توجه به حجم بالای تولید و خرید در سال جاری میزان محصول خریداری شده فراتر از نیاز مصرف سالانه استان است و براساس برنامه ریزی‌های ملی محموله‌های مازاد به سایر استان‌های نیازمند کشور بارگیری و ارسال می‌شود تا زنجیره تامین سایر نقاط نیز پایدار بماند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان در پایان بر تداوم پیگیری‌ها برای پرداخت ۱۰۰ درصدی مطالبات باقی‌مانده کشاورزان تاکید کرد و افزود: خرید تضمینی گندم از محوری‌ترین برنامه‌های حمایتی در بخش زراعت است که با انتظام بخشی به شبکه فروش محصول، تثبیت انگیزه گندمکاران، هدایت جریان تولید داخلی و تضمین ذخایر استراتژیک زنجیره پایدار آرد و نان کشور را پشتیبانی می‌کند.