قیمت خرید تضمینی گندم پس از تعیین، باید با نرخ تورم اسفند بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو با ماه‌ها تأخیر مواجه شده، گمانه‌زنی‌ها و اختلاف‌نظرها پیرامون رقم نهایی این محصول استراتژیک ادامه دارد. در این میان، اعضای بخش خصوصی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خواستار رقمی متناسب با هزینه‌های واقعی تولید و تورم موجود است در حالی که اعضای دولتی این شورا مبلغی پایین‌تر اعلام می‌کنند.

عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در خصوص نرخ پیشنهادی این بنیاد برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۵ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد؛ هرچند که قیمت واقعی تولید بر اساس هزینه‌ها فراتر از این عدد است.

وی با اشاره به نحوه محاسبه این رقم افزود: قیمت ۸۵ هزار تومانی با در نظر گرفتن سود متعارف ۲۰ درصد برای کشاورز محاسبه شده است، اما با توجه به اینکه این نرخ مربوط به ۶ تا ۹ ماه آینده است، مبلغ واقعی باید بسیار بیشتر از این رقم باشد. با این حال، در شرایط فعلی این عدد به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در حالی که ما عدد ۸۵ هزار تومان را پیشنهاد داده‌ایم، سازمان برنامه و بودجه رقمی در حدود ۶۰ هزار تومان را مد نظر دارد که بر اساس چه معیاری چنین عددی را پیشنهاد داده‌اند، مشخص نیست. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم موجود، پیش‌بینی می‌شود رقم واقعی بالاتر باشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه تأکید کرد: پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی در شرایط فعلی مشروط به این است که در اواخر اسفندماه، در صورت جهش تورمی یا سایر تغییرات اقتصادی، قیمت‌ تعیین شده مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد و نمایندگان دولت در شورا باید با این شرط موافقت کنند تا حقوق کشاورزان تضییع نشود.