شرجی و رگبار پراکنده در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اواسط وقت فردا جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد شد.

وی افزود: تا روز سه‌شنبه با توجه به انباشت رطوبت و عبور موج ضعیف بارشی، افزایش ابر در اغلب نقاط استان، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات و وزش باد متوسط در برخی مناطق به‌ویژه نواحی شمال غربی، غربی، جنوبی و جنوب شرقی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان به وضعیت دمایی اشاره کرد و ادامه داد: تا روز دوشنبه نوسانات یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به داده‌های دمایی ایستگاه‌ها تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته هویزه با دمای ۴۱.۵ و ایذه با ۱۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و دمای هوای اهواز نیز بین ۲۲.۲ تا ۴۰.۳ درجه سانتیگراد نوسان داشته است.