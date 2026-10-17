رکورد روزانه آیتول؛ بیش از ۸۰ هزار تراکنش در یک روز ثبت شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیتول در ۲ دی ۱۴۰۴، ۸۰ هزار و ۶۱۶ تراکنش ثبت کرد. این عدد، بالاترین حجم ثبت ‌شده فعالیت روزانه این پلتفرم در سال گذشته بود. ثبت این میزان تراکنش در یک روز، ظرفیت عملیاتی آیتول را در پاسخ‌گویی به حجم بالای درخواست‌های کاربران نشان می‌دهد.

رکورد روزانه فقط یک عدد در گزارش عملکرد سالانه نیست. برای یک پلتفرم خدماتی، عبور تعداد تراکنش‌ها از مرز ۸۰ هزار مورد در یک روز، به ظرفیت زیرساخت، دسترسی کاربران و گستردگی خدمات ارتباط دارد. هر تراکنش می‌تواند از یک استعلام ساده شروع شود و به پرداخت، دریافت خدمت یا پیگیری یک فرایند خودرویی برسد.

گزارش ۱۴۰۴ آیتول نشان می‌دهد این مجموعه در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸.۴ میلیون تراکنش موفق ثبت کرده است. رکورد ۸۰٬۶۱۶ تراکنش در یک روز، بخشی از همین حجم فعالیت را تشکیل می‌دهد.

ثبت ۸۰٬۶۱۶ تراکنش، رکورد روزانه آیتول را به ثبت رساند

بیشترین حجم فعالیت روزانه آیتول در سال ۱۴۰۴ به ۸۰٬۶۱۶ تراکنش رسید. این رقم در مقایسه با میانگین فعالیت روزانه یک پلتفرم خدماتی، عدد قابل توجهی محسوب می‌شود. البته این حجم از تراکنش فقط به یک خدمت اختصاص نداشت.

آیتول طی سال ۱۴۰۴ بخش‌های مختلفی از خدمات مرتبط با مالکیت خودرو را پوشش داد. پرداخت خلافی، استعلام، بیمه، عوارض، خدمات امدادی و برخی خدمات حضوری در این مجموعه قرار گرفتند.

در گزارش سالانه، بازار خودرو به‌عنوان مجموعه‌ای از نیازهای پیوسته معرفی شده است. مالک خودرو در طول سال با مسائل مختلفی روبه‌رو می‌شود. اطلاعات، پرداخت، بیمه، خدمات فنی و امور اجرایی بخشی از این مسیر هستند. سه بخش اصلی در شکل‌گیری این حجم فعالیت نقش دارند:

دسترسی کاربر به خدمات و اطلاعات خودرویی

انجام پرداخت ‌ها و تراکنش‌های مرتبط با خودرو

اتصال پرداخت دیجیتال به خدمات اجرایی و فیزیکی

رشد خدمات، حجم فعالیت روزانه آیتول را افزایش داد

آیتول در سال ۱۴۰۴ دامنه فعالیت خود را در چند بخش توسعه داد. خدمات جدید نیز به مسیر اصلی پلتفرم اضافه شدند. خدمات لاستیک و حمل خودرو از جمله این خدمات بودند. در بخش کار پرداز نیز بخشی از امور حضوری خودرو به نیروهای اجرایی سپرده شد. برخی از خدماتی که در سال ۱۴۰۴ در آیتول ارائه شدند، در فهرست زیر آمده ‌اند:

پرداخت خلافی و عوارض

خرید و تمدید بیمه

تعویض باتری در محل

خدمات لاستیک

حمل خودرو

معاینه فنی و تعویض پلاک با سرویس کارپرداز

گزارش آیتول، این توسعه را در چارچوب اتصال چهار لایه اصلی خدمات خودرو توضیح می‌دهد. استعلام و اطلاعات، بیمه و مدیریت ریسک، پرداخت و تأمین مالی و اجرای خدمات فیزیکی در این ساختار قرار دارند.

رکورد تراکنش با توسعه خدمات حضوری هم‌ زمان شد

بخشی از فعالیت آیتول در سال ۱۴۰۴ به خدماتی مربوط بود که نتیجه آن در فضای فیزیکی خودرو دیده می‌شد. سرویس باتری یکی از نمونه‌های این مدل بود. کاربر درخواست خود را ثبت می‌کرد و فرایند اجرای خدمت از طریق شبکه عملیاتی آیتول ادامه پیدا می‌کرد.

سفارش‌های این خدمت در مناطق مختلف تهران نیز الگوی متفاوتی داشتند. در بازه زمانی ۷ تا ۱۴، حدود ۶۰ درصد سفارش‌های باتری از غرب تهران ثبت شد. در بازه ۱۶ تا ۲۲، حدود ۷۰ درصد سفارش‌ها از شمال و شرق تهران ثبت شدند.

خدمات لاستیک نیز در سال ۱۴۰۴ به سبد خدمات آیتول اضافه شد. بیشترین تقاضای این خدمت در آذرماه ثبت شد. حمل خودرو نیز با اعلام قیمت پیش از اجرای خدمت انجام می‌شد. کاربر مقصد را مشخص می‌کرد و خودرو با خودروبر یا یدک‌کش مناسب انتقال پیدا می‌کرد.

این خدمات نشان می‌دهند حجم پرداخت خودرو در آیتول از فعالیت‌ های صرفاً آنلاین جدا نیست. در حقیقت، بخشی از تراکنش‌ها به اجرای یک خدمت واقعی در محل خودرو منتهی می‌شود.

۸۰ هزار تراکنش روزانه، ظرفیت زیر ساخت را در معرض آزمون قرار داد

ثبت یک رکورد روزانه در این مقیاس، فقط به تعداد کاربران ارتباط ندارد. زیرساخت فنی باید توان پردازش درخواست‌ها را داشته باشد. رضا کرامتی، مدیرعامل آیتول و معاون فنی کیان افق هیربد، در گزارش سالانه درباره مسیر توسعه زیرساخت این مجموعه توضیح داده است. آیتول وابستگی خود به ارائه‌دهندگان بیرونی را کاهش داده و زیرساخت خود را از فضای ابری عمومی به سرورهای فیزیکی اختصاصی شرکت منتقل کرده است. نتیجه این تغییرات در زمان بحران نیز بررسی شد.

بر اساس گزارش آیتول، در دوره ۴۰ روزه جنگ، دسترس‌پذیری سرویس‌های آنلاین به ۹۹.۹۸ درصد رسید. در این شرایط، ظرفیت عملیاتی فقط با تعداد تراکنش سنجیده نمی‌شود. چند شاخص در کنار هم اهمیت پیدا می‌کنند:

تعداد درخواست‌های ثبت‌شده

سرعت پاسخ‌گویی

زیرساخت پایداری سرویس در زمان افزایش بار

امکان ادامه فرایند پس از پرداخت

این شاخص‌ها به یک پرسش اصلی پاسخ می‌دهند: آیا پلتفرم می‌تواند در زمان افزایش تقاضا، خدمات خود را بدون اختلال جدی ادامه دهد؟

میلیون‌ها کاربر در سال ۱۴۰۴ از زیر ساخت آیتول استفاده کردند

تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده آیتول در سال ۱۴۰۴ از ۸.۷ میلیون نفر عبور کرد. هدف اعلام‌شده این مجموعه نیز رسیدن به ۲۰ میلیون راننده ایرانی است. این تعداد کاربر، ظرفیت بالقوه بزرگی برای استفاده از خدمات پلتفرم ایجاد می‌کند. با این حال، شاخص مهم‌تر برای سنجش میزان استفاده، تعداد فعالیت‌های واقعی کاربران است. رکورد ۸۰٬۶۱۶ تراکنش در یک روز، یکی از همین شاخص‌هاست. در کنار آن، بیش از ۸.۴ میلیون تراکنش موفق در سال ۱۴۰۴ ثبت شد. این رقم نشان می‌دهد استفاده از زیرساخت آیتول در سطح چندمیلیونی ادامه داشته است.

این اعداد در کنار رکورد روزانه آیتول، تصویر گسترده‌تری از رفتار کاربران ارائه می‌کنند. تقاضا در یک پلتفرم خدمات خودرو فقط به پرداخت یک قبض یا خلافی محدود نمی‌ماند.

رکورد روزانه در کنار توسعه عملیاتی آیتول ثبت شد

محمد برزگری، هم‌بنیان‌گذار و معاون اجرایی آیتول، در گزارش سالانه و با توجه به فعالیت‌های بخش اجرایی در سال ۱۴۰۴ گفت: این بخش در طول سال روی توسعه همکاری‌های تجاری، تأمین پایدار، شبکه نمایندگان و هماهنگی تیم‌های عملیاتی تمرکز داشته است. شرکت‌های بیمه، تأمین‌کنندگان باتری، مجموعه‌های امدادی و ارائه‌دهندگان زیرساخت از جمله شرکای این بخش بودند.

عملیات آیتول نیز شامل شبکه شرکا، نمایندگان، تکنسین‌ها، مرکز تماس و تیم‌های پشتیبانی بود. هدف این ساختار، هماهنگی سریع‌تر میان درخواست کاربر و اجرای خدمت اعلام شده است. در زمان بحران نیز این شبکه تحت فشار قرار گرفت. قطعی ارتباطات و مشکلات مربوط به موقعیت‌یابی، بخشی از چالش‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ بودند. با این حال، بر اساس گزارش آیتول، خدمات امدادی و باتری در این دوره فعال ماندند.

جمع‌بندی

ثبت ۸۰٬۶۱۶ تراکنش در یک روز، یک نقطه مشخص در عملکرد آیتول طی سال ۱۴۰۴ است. این رکورد در کنار بیش از ۸.۴ میلیون تراکنش موفق سالانه قرار می‌گیرد. تعداد کاربران نیز از ۸.۷ میلیون نفر عبور کرده است. هم‌زمان، خدمات آیتول از پرداخت و استعلام به حوزه‌های گسترده‌تری رسیده است. رکورد روزانه در چنین ساختاری فقط افزایش تعداد عملیات را نشان نمی‌دهد. این عدد ظرفیت یک پلتفرم را برای پاسخ‌گویی به حجم بالای درخواست‌ها نیز مطرح می‌کند. آیتول در سال ۱۴۰۴ خدمات دیجیتال و اجرایی را در یک مسیر به هم متصل کرد. نتیجه این مسیر در شاخص‌های مختلف دیده می‌شود. ۸۰٬۶۱۶ تراکنش در یک روز یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها است.