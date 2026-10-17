۲ خبر از جشنواره فیلم مقاومت؛ از عملکرد مجید مجیدی قدردانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، در پی اهدای جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم بوسان به مجید مجیدی فیلمساز مطرح کشورمان و همچنین صحبت های صریح و شجاعانه وی پس از دریافت این جایزه، دبیر نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت پیام تبریکی خطاب به وی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره معتبر «بوسان» برای فیلم سینمایی «غذای نیمروز» تازه ترین آفتخار آفرینی شما به عنوان فیلمسازی مؤلف، خلاق و صاحب ایده و انگیزه است، افتخاری که با اعلام موضع صریح و شجاعانه شما در همدردی با شهدای مظلوم دو جنگ اخیر و محکومیت صریح جنایات دشمن آمریکایی صهیونیستی، حلاوتی دو چندان یافت. این مواضع مقتدرانه، در کنار تداوم فعالیت هنری شما و خلق آثاری با محوریت کرامت انسانی و اخلاق در طول چهار دهه فیلمسازی، نشان می دهد که هم‌چنان می توان به اثرگذاری عمیق سینما امیدوار بود؛ رسانه ای که می تواند پیام مظلومیت و اقتدار ملت ایران را که بار دیگر همچون ققنوسی سربلند از خاکستر جنگ و خون سر برآورد به گوش جهانیان برساند.

طنین موضع‌گیری شجاعانه و صریح شما در آوردگاه بوسان و افشای رذالت آمریکای جنایت‌کار در به شهادت رساندن کودکان مظلوم میناب و جمع زیادی از هموطنان‌مان، از شرق عالم به ایران عزیز رسید و تسلی‌بخش دل داغدار خانواده این شهدای مظلوم شد؛ از سوی دیگر، هنرمندان و هنردوستان متعهدی که به پیروی از پیر مرادشان خمینی (ره) کبیر به دنبال دمین روح تعهد به کالبد انسان‌ها با ابزار هنر هستند نیز با انگیزه‌ای صد چندان مسیر خلق آثار سینمایی را دنبال خواهند کرد؛ هنرمندانی که روشنگری های رهبر شهید انقلاب مبنی بر اهمیت راهبردی رسانه سینما را فانوس راه خود کرده اند تا هم‌چنان شاهد بالندگی این هنر متعالی در ایران اسلامی باشیم.

اینجانب در جایگاه دبیر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و سرباز کوچک جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، با تبریک این افتخار هنری، بار دیگر از مواضع صریح شما در دفاع از ملت ایران و محکوم کردن جنایات دشمنان خونخوار این آب و خاک قدردانی نموده و موفقیت روزافزون‌تان در عرصه فیلمسازی و تبیین حقیقت را از پروردگار متعال خواهانم.»

دعوت از منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران سینمایی برای حضور در جشنواره فیلم مقاومت

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران سینمایی دعوت کرد تا با حضور در نشست‌های «شب‌های منتقدین» در ایام برگزاری جشنواره، این رویداد سینمایی را همراهی کنند.

در این دعوت آمده است:

نگاه منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران به آثار و جریان‌های سینمایی، بخشی از گفتگویی است که می‌تواند به درک دقیق‌تر و گسترده‌تر سینما کمک کند. از این رو، حضور شما در این دوره از جشنواره برای ما ارزشمند است و امیدواریم فرصت دیدار و گفتگو در جریان جشنواره فراهم شود.

علاقه‌مندان به حضور در این رویداد می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق لینک زیر اقدام کنند:

https://resistanceiff.com/fa/registrations?type=critic

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند در پیام‌رسان‌های بله و ایتا به شماره ۰۹۳۷۹۲۷۳۲۰۰ پیام دهند.