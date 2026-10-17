به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، در ادامه نمایش آنلاین فیلم‌های کودک به بهانه هفته جهانی کودک، فیلم سینمایی «بَلیط» به کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیمی و تهیه‌کنندگی علیرضا سجادپور، در روز یکشنبه ۲۶ مهر ساعت ۱۸ اکران آنلاین خود را در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت آغاز می‌کند.

در خلاصه داستان این اثر ملودرام آمده است: پسر بچه‌ای ۱۲ ساله به نام بَلیطی که در کودکی پدر خود را از دست داده و مادرش نیز ازدواج مجدد کرده است و در استان دیگری زندگی می‌کند، توسط پدربزرگ پدری‌اش بزرگ شده است. او اکنون کنجکاوانه به دنبال آدرس و نشانی مادر خود است.

برای تماشای این فیلم نیاز به خرید اشتراک نیست و خرید بلیت سینما آنلاین فیلم نت کافی است.

امیررضا فرامرزی، علی اسیوند، سوگل طهماسبی، داراب آقاسی زاده، محمود مقامی، حبیب تاجمیری، رضا موری، کبری گودرزی، رویا لطف الله و فرزاد سلطانی از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

برخی از عوامل «بَلیط» محصول سال ۱۴۰۰ عبارتند از کارگردان و نویسنده: مرتضی رحیمی، تهیه کننده: علیرضا سجادپور، مدیر فیلمبرداری: عارف نامور، مدیر صدابرداری: حمید اسلامی، آهنگساز: ستار اورکی، طراح صحنه: اشرف شاه حسینی، طراح لباس: اشرف شاه حسینی، طراح گریم: محمد رضا گل افشار، طراح نور: عارف نامور، عکاس: زهرا مشکانی.

مستند «مشق امشب» دیگر اثری است که به مناسبت هفته کودک در فیلم نت اکران آنلاین شده است.