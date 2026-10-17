به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الله مرادی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با مواد مخدر و ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به دستگیری سه خرده‌فروش مواد مخدر صنعتی و کشف ۲۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین شدند.

وی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی همچنین دو نفر از معتادان متجاهر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان افزود: این اقدام در راستای برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مقابله با توزیع مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح جامعه انجام شد.

مرادی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های پاک‌سازی و مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.