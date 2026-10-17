به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نخستین جلسه هیئت‌امنای پردیس بین‌الملل کیش شریف در سال ۱۴۰۵، روز شنبه ۲۵ مهرماه با حضور مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افشین بنازاده، رئیس پردیس بین‌الملل کیش و اعضای هیئت‌امنا در سالن شورای ساختمان ریاست دانشگاه برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی وضعیت موجود و برنامه‌های توسعه‌ای پردیس، ۱۵ مصوبه و دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، مسعود تجریشی ضمن قدردانی از زحمات و پیگیری‌های بنازاده و تلاش‌های مستمر موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برای رفع چالش‌ها و مسائل پردیس کیش طی یک سال گذشته، بر ضرورت تداوم این پیگیری‌ها و فراهم‌کردن زمینه ارتقای جایگاه آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به سوابق و توافق‌های انجام‌شده در حوزه‌های راهبردی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریامحور، به برنامه‌های پیشین برای تعریف پروژه‌های مشترک و تدوین توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان پردیس، دولت و سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد. وی با بیان اینکه برخی وقایع ماه‌های گذشته روند نهایی‌شدن این توافق‌نامه را با وقفه مواجه کرده است، بر ضرورت فعال‌سازی مجدد تعاملات و پیگیری زمینه‌های همکاری تأکید کرد.

تجریشی همچنین با اشاره به پیگیری‌های اخیر و آمادگی دانشگاه برای ازسرگیری این تعاملات، ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان پردیس، سازمان منطقه آزاد کیش و اعضای هیئت‌امنا، موانع موجود برطرف شود و مسیر توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری پردیس بین‌الملل کیش هموارتر گردد.

در ادامه، افشین بنازاده، رئیس پردیس بین‌الملل کیش، گزارشی از تاریخچه شکل‌گیری پردیس، روند توسعه فعالیت‌ها، ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن ارائه کرد. بر اساس این گزارش، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کیش در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد و در سال ۱۳۸۳ به دانشگاه صنعتی شریف واگذار شد. تغییرات ساختاری و روند توسعه این مجموعه در سال‌های بعد نیز از دیگر محورهای گزارش ارائه‌شده بود.

چهار راهبرد اصلی توسعه پردیس

دکتر بنازاده، بین‌المللی‌سازی و گسترش تعامل با دانشگاه‌های معتبر جهان، توسعه رشته‌های راهبردی متناسب با نیازهای منطقه، پرورش نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای بازار کار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد کیش را چهار راهبرد اصلی توسعه پردیس معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد؛ در حوزه بین‌المللی‌سازی، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی، توسعه برنامه‌های آموزشی مجازی و ترکیبی، جذب دانشجویان بین‌المللی و گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی فرامرزی مورد توجه قرار دارد. همچنین توسعه رشته‌های تخصصی متناسب با نیازهای منطقه، تربیت نیروی انسانی ماهر، تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ارتباط با صنعت از دیگر محورهای برنامه‌های پردیس است.

بنازاده یادآور شد؛ در این چارچوب، توسعه رشته‌ها و فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون مدیریت کسب‌وکار و اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های نوین، انرژی، محیط‌زیست دریایی و صنایع مرتبط با دریا، در کنار ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی، از جمله زمینه‌های مورد تأکید در برنامه توسعه‌ای پردیس به شمار می‌رود. ایجاد و تقویت آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه همکاری با نهادهای کلیدی منطقه و گسترش فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیز در این برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

اهداف کمی و کیفی در برنامه‌های توسعه‌ای

رئیس پردیس بین‌الملل کیش در تشریح اهداف کوتاه‌مدت، به برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی به ۱۸۰ نفر با رشد سالانه ۲۰ درصد و دانشجویان کارشناسی ارشد به ۷۵ نفر با رشد سالانه ۳۰ درصد اشاره کرد. پذیرش ۳۰ دانشجوی بین‌المللی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، ایجاد ۲۰۰۰ مترمربع فضای فرهنگی و ورزشی و افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت خوابگاه‌ها از دیگر اهداف کمی مطرح‌شده در این بخش بود.

وی افزود؛ در برنامه میان‌مدت تا سال ۱۴۰۹، ارتقای دانشکده مدیریت و اقتصاد پردیس بین‌الملل کیش، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد و تقویت آزمایشگاه‌های مرجع، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و گسترش ارتباطات علمی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. تکمیل فاز دوم ساختمان آموزشی، توسعه ظرفیت‌های پژوهشی و تقویت تعامل با نهادهای منطقه‌ای نیز از دیگر محورهای این برنامه محسوب می‌شود.

در ادامه جلسه، وضعیت موجود پردیس، برنامه‌های آتی و موضوعات مرتبط با توسعه فعالیت‌های علمی، آموزشی، فناوری و رفاهی آن بررسی شد. در مجموع، ۱۵ مصوبه و دستور جلسه به‌صورت موردی در دستور کار قرار گرفت و ابعاد مختلف برنامه‌های توسعه‌ای پردیس بین‌الملل کیش مورد بحث و بررسی اعضای هیئت‌امنا قرار گرفت.