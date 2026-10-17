البرز در رتبه ۲۶ و ۲۷ تورم کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شیرزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، در نشست خبری گفت: این استان در ماه‌های اخیر از نظر نرخ تورم عمومی در میان استان‌های دارای تورم پایین‌تر کشور قرار گرفته، اما وضعیت تورم گروه خوراکی‌ها همچنان مطلوب نیست.

وی اظهار کرد: اگرچه سطح عمومی تورم همچنان بالاست و فشار آن بر زندگی مردم احساس می‌شود، استان البرز در ماه‌های اخیر در رتبه‌های ۲۶ و ۲۷ جدول تورم کشور قرار داشته است.

وی افزود: جایگاه استان در شاخص تورم در مقایسه با دوره‌هایی از گذشته بهبود یافته است؛ به‌گونه‌ای که البرز در اردیبهشت دو سال قبل در میان استان‌های دارای تورم بالا و در رتبه سوم قرار داشت، اما اکنون در میان استان‌های دارای نرخ تورم پایین‌تر دیده می‌شود.

تورم خوراکی‌ها همچنان مسئله‌ساز است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به تفاوت شاخص‌های تورمی گفت: تورم بر اساس تغییر قیمت مجموعه‌ای از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و شاخص‌های ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، دوره‌های زمانی متفاوتی را برای مقایسه قیمت‌ها در نظر می‌گیرند.

شیرزاد توضیح داد: در بررسی تورم، گروه خوراکی‌ها و دخانیات از گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تفکیک می‌شود و ممکن است عملکرد استان در هر یک از این بخش‌ها متفاوت باشد.

وی تصریح کرد: البرز در گروه خوراکی‌ها وضعیت مطلوبی نداشته است، اما طی حدود دو ماه اخیر روند شتاب تورم این گروه در استان کاهشی بوده است.

شیرزاد تأکید کرد: کاهش شتاب تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با دوره قبل کمتر شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به تغییر جایگاه استان در جدول تورم گفت: بهبود رتبه تورمی در ماه‌های اخیر می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر اقدامات اقتصادی و مدیریتی استان باشد، هرچند نمی‌توان از این تغییر نتیجه گرفت که فشار تورمی از زندگی خانوارها حذف شده است.

وی با بیان اینکه کنترل تورم همچنان به سیاست‌گذاری و اقدامات مستمر نیاز دارد، افزود: وضعیت گروه خوراکی‌ها باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد تا روند افزایش قیمت‌ها مهار شود.

شیرزاد همچنین با اشاره به اقدامات دولت در دوره جنگ گفت: در شرایط دشوار سال گذشته، دستگاه‌های مسئول تلاش کردند تأمین سوخت، انرژی و کالاهای اساسی استمرار داشته باشد و خدمات موردنیاز مردم با کمترین اختلال ارائه شود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات کنترلی در بازار خاطرنشان کرد: با وجود بهبود نسبی جایگاه استان در شاخص تورم عمومی، ارزیابی وضعیت معیشت خانوارها باید با توجه به سطح قیمت‌ها و روند تغییر هزینه‌های زندگی انجام شود.