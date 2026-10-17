به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلایی بعدازظهر شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات مازندران در ساری با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اظهار کرد: در زمینه ذخیره‌سازی این کالاها کمبودی وجود ندارد و در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در کشور موجود بود.

وی با اشاره به روند صادرات محصولات کشاورزی افزود: صادرات محصولات حوزه تازه‌خوری پنج درصد رشد داشته و امکان واردات کالاهای گروه دو تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار نیز وجود دارد.

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه عراق مقصد اصلی صادرات مرغ ایران است، تصریح کرد: برای صادرات ۱۰ هزار تن مرغ به این کشور تا پایان سال آمادگی کامل داریم.

در ادامه این نشست، معاون سازمان تعاون روستایی کشور از آمادگی برای تأمین میوه شب عید و خرید مرکبات باغداران شمال خبر داد و اظهار کرد: برای تأمین کود حمایتی نیز حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی عرضه زودهنگام نارنگی مازندران در بازار تهران را از عوامل آسیب به بازار این محصول دانست و افزود: نارنگی استان ۱۰ تا ۱۵ روز زودتر از موعد مقرر وارد بازار تهران شده است.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست حمایتی دولت در خرید محصولات کشاورزی گفت: بنادر شمال کشور با توجه به شرایط موجود در جنوب می‌توانند نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کنند.

مهدی یونسی، استاندار مازندران، نیز در این نشست حمل‌ونقل دریایی در کنار مسیرهای زمینی را راهکاری برای تسهیل صادرات استان دانست و بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر سازوکار اجرایی استفاده از ظرفیت دریا برای صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.

اسدالله تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، نیز مازاد تولید مرکبات، کیوی و مرغ را از چالش‌های بخش کشاورزی استان برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه صادرات این محصولات انجام شده است تا مازاد تولید به فرصتی برای ارزآوری و تقویت بازارهای صادراتی تبدیل شود.