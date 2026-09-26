به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر شنبه در بازدید از یکی از مراکز سورتینگ مرکبات در محور خزرآباد ساری با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه شهرستان در بخش کشاورزی اظهار کرد: ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی نیازمند تغییر رویکرد از تولید صرف به سمت تجارت و بازارمحوری است و در این مسیر، کشاورزان باید نقش محوری داشته باشند.
وی با بیان اینکه برنامهای جامع برای ساماندهی و توسعه زنجیره مرکبات در حال تدوین است، افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ایجاد زمینه مشارکت مستقیم کشاورزان در فرآیند تجاریسازی محصولات است تا تولیدکنندگان بتوانند در قالب تعاونیها و گروههای تولیدی، محصول خود را با یک هویت و برند مشخص روانه بازار کنند.
سرپرست فرمانداری ساری ادامه داد: تجربه برخی مناطق مازندران نشان داده است که برندسازی صحیح محصولات کشاورزی میتواند به تثبیت جایگاه محصول در بازار کمک کند؛ از این رو باید ظرفیتهای موجود در شهرستان ساری نیز در این مسیر فعال شود.
اسکندرنیا با اشاره به جایگاه برخی محصولات کشاورزی غرب مازندران در بازارهای داخلی و خارجی تصریح کرد: کیوی تولیدشده در برخی مناطق استان توانسته است به محصولی شناختهشده تبدیل شود و حتی در دورههای نوسان قیمت، از مزیت بازار و شناختهشدن برخوردار باشد؛ چنین الگویی میتواند برای نارنگی ساری نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی نارنگی تولیدشده در ساری را برخوردار از ظرفیت لازم برای تبدیلشدن به یک برند معتبر دانست و گفت: در سالهای گذشته اقدامات منسجم و مستمری برای معرفی تجاری این محصول انجام نشده و همین مسئله موجب شده است تولیدکنندگان و عرضهکنندگان به شکل پراکنده وارد بازار شوند.
سرپرست فرمانداری ساری تشکیل یک تشکل واحد و منسجم را از الزامات ساماندهی بازار نارنگی عنوان کرد و افزود: کشاورزان در صورت فعالیت در قالب یک مجموعه منسجم میتوانند برای تمام مراحل زنجیره، از تولید و بستهبندی گرفته تا عرضه، برندسازی و صادرات، برنامه مشخص داشته باشند.
اسکندرنیا بیان کرد: چنین ساختاری میتواند قدرت چانهزنی تولیدکننده را افزایش دهد و مانع از آن شود که کشاورز محصول خود را صرفاً بر اساس قیمت پیشنهادی خریداران و بدون توجه به هزینههای واقعی تولید عرضه کند.
وی با اشاره به هزینههای سنگین تولید محصولات کشاورزی از جمله نهادهها، کود و سموم، اظهار کرد: قیمتگذاری محصول باید به گونهای باشد که هزینههای تولید و ارزش واقعی محصول در آن لحاظ شود و ایجاد تشکلهای تخصصی و حرکت به سمت تجاریسازی میتواند سهم کشاورز از ارزش نهایی محصول را افزایش دهد.
«روز نارنگی ساری» در دستور کار
سرپرست فرمانداری ساری همچنین از پیگیری برای تعیین و ثبت روزی با عنوان «روز نارنگی ساری» خبر داد و گفت: ایجاد یک هویت مشخص برای این محصول و برگزاری جشنواره و رویدادهای تخصصی میتواند به معرفی ظرفیتهای تولیدی ساری و تقویت جایگاه نارنگی این شهرستان کمک کند.
اسکندرنیا افزود: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی محصول، میتواند زمینه حضور تجار، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده و ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازارهای مصرف را تقویت کند.
ظرفیت حملونقل دریایی برای صادرات مرکبات
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورتگرفته برای توسعه صادرات مرکبات اشاره کرد و گفت: با دستور استاندار مازندران، موضوع صادرات مرکبات با جدیت دنبال میشود و ظرفیت حملونقل دریایی نیز برای پشتیبانی از صادرات این محصولات در نظر گرفته شده است.
سرپرست فرمانداری ساری ادامه داد: مجموعه جهاد کشاورزی و فعالان حوزه سورتینگ نیز در این فرآیند مشارکت دارند و معاونت اقتصادی استانداری مازندران پیگیری رفع موانع موجود در مسیر صادرات محصولات کشاورزی را بر عهده دارد.
اسکندرنیا با اشاره به برگزاری نشستهایی با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار کرد: هدف از این رایزنیها، شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر صادرات محصولات کشاورزی، بهویژه مرکبات، و فراهمکردن دسترسی بهتر تولیدکنندگان به بازارهای خارجی است.
وی ابراز امیدواری کرد با مجموعه اقدامات در حال انجام، بازار نارنگی ساری در آینده نزدیک از شرایط موجود فاصله گرفته و قیمت واقعی محصول مشخص شود.
سرپرست فرمانداری ساری گفت: بر اساس روندی که آغاز شده است، انتظار میرود طی ۲۰ روز آینده بازار نارنگی به سمت تعیین قیمت واقعی حرکت کند تا کشاورزان بتوانند متناسب با هزینهها و زحمات انجامشده، سهم مناسبتری از ارزش محصول خود دریافت کنند.
اسکندرنیا در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامه تنها فروش نارنگی نیست، بلکه باید زنجیره کامل تولید تا بازار شامل کشاورز، تشکلهای تولیدی، سورتینگ، بستهبندی، برندسازی و صادرات در یک مسیر هماهنگ قرار گیرد تا مرکبات ساری بتواند جایگاه اقتصادی و تجاری شایستهای در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد.
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