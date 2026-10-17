به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های فناوری چین با تکیه بر زنجیره تأمین قدرتمند، سرعت بالای نوآوری و رقابت شدید داخلی، به رقبایی جدی برای برندهای باسابقه غربی تبدیل شده‌اند؛ روندی که بازار دوربین‌های ورزشی، خودروهای برقی و لوازم الکترونیکی را دستخوش تغییر کرده است.

به نوشته دویچه‌وله، نمونه بارز این تحول را می‌توان در بازار دوربین‌های ورزشی مشاهده کرد؛ بازاری که زمانی تحت سلطه شرکت آمریکایی گوپرو قرار داشت، اما اکنون شرکت‌های چینی DJI و Insta360 سهم قابل‌توجهی از آن را به خود اختصاص داده‌اند.

گوپرو در سال ۲۰۱۵ حدود ۶.۶ میلیون دوربین فروخت و بیش از ۷۰ درصد بازار دوربین‌های ورزشی را در اختیار داشت. با این حال، ورود رقبای چینی و عرضه محصولات جدید، موقعیت این شرکت را با چالش مواجه کرده است. طبق آمار مطرح‌شده در گزارش، DJI و Insta360 اکنون بیش از ۹۰ درصد فروش جهانی دوربین‌های هوشمند قابل‌حمل را در اختیار دارند.

زنجیره تأمین؛ برگ برنده شرکت‌های چینی

یکی از عوامل اصلی موفقیت برندهای چینی، دسترسی به شبکه گسترده تأمین‌کنندگان قطعات و تولیدکنندگان است. تمرکز این شرکت‌ها در مراکز صنعتی مانند شنژن، امکان کاهش هزینه‌های تولید، تسریع توسعه محصولات و عرضه سریع‌تر فناوری‌های جدید را فراهم کرده است.

رقابت شدید میان شرکت‌های داخلی نیز آنها را به نوآوری مستمر وادار می‌کند. در چنین فضایی، شرکت‌ها برای حفظ سهم بازار ناچارند محصولات خود را با سرعت بیشتری ارتقا دهند و به نیازهای مصرف‌کنندگان پاسخ دهند.

استفاده از اتوماسیون صنعتی و فناوری‌های پیشرفته نیز به افزایش بهره‌وری و تقویت توان رقابتی این شرکت‌ها کمک کرده است.

گسترش نفوذ چین در بازارهای جهانی

طبق گزارش دویچه‌وله، موفقیت برندهای چینی به دوربین‌های ورزشی محدود نیست. این شرکت‌ها در بازار خودروهای برقی، تلویزیون‌های هوشمند و لوازم خانگی رباتیک نیز حضور پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

خودروسازان چینی با عرضه محصولات متنوع و توسعه فناوری باتری، به رقبایی جدی برای خودروسازان اروپایی، آمریکایی و ژاپنی تبدیل شده‌اند. در حوزه لوازم الکترونیکی نیز شرکت‌های چینی توانسته‌اند با ترکیب قیمت رقابتی و امکانات پیشرفته، جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تقویت کنند.

موانع پیش روی برندهای چینی

با وجود این پیشرفت‌ها، شرکت‌های چینی همچنان با موانعی از جمله تعرفه‌های تجاری، محدودیت‌های وارداتی و نگرانی‌های مربوط به امنیت داده‌ها و حریم خصوصی مواجه‌اند.

این محدودیت‌ها می‌توانند ورود محصولات چینی به برخی بازارها را دشوارتر کنند و هزینه توسعه فعالیت‌های بین‌المللی آنها را افزایش دهند.

در مجموع، تجربه شرکت‌های چینی نشان می‌دهد که رقابت در بازار فناوری دیگر صرفاً بر پایه قیمت پایین شکل نمی‌گیرد. دسترسی به زنجیره تأمین کارآمد، سرعت نوآوری و توانایی تبدیل ایده به محصول تجاری، از عوامل تعیین‌کننده در رقابت جهانی هستند.