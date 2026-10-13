به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مؤسسه انرژی اَسپکتس، پالایشگاه‌های چین در ماه جاری، هم‌زمان با بهبود روند واردات نفت خام، از میزان برداشت نفت از ذخایر خود خواهند کاست.

جیانان سان، تحلیلگر مؤسسه انرژی اَسپکتس، اعلام کرد انتظار می‌رود از ماه نوامبر محموله‌های بیشتری از نفت خام وارد چین شود؛ موضوعی که به این کشور امکان می‌دهد ذخایر نفتی خود را به‌عنوان حائلی در برابر اختلالات احتمالی بیشتر در عرضه نفت حفظ کند.

وی افزود: خریدهای اخیر نفت خام از عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه برای تحویل در ماه آینده نشان می‌دهد پالایشگاه‌های چین از هم‌اکنون در حال تأمین محموله‌های بیشتری از نفت خام هستند.

این روند می‌تواند به کاهش فشار بر ذخایر نفتی چین کمک کند و به این کشور امکان دهد در صورت بروز اختلال در عرضه جهانی نفت، از ذخایر راهبردی خود برای تأمین نیازهای داخلی استفاده کند. با این حال، تداوم این روند به میزان واقعی واردات نفت خام و تحولات عرضه در بازارهای جهانی بستگی خواهد داشت.