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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۲

حمله موشکی یمن به شهرهای جنوبی عربستان

حمله موشکی یمن به شهرهای جنوبی عربستان

منابع خبری از فعال شدن سامانه هشدار در ریاض و شهرهای جنوبی عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه گزارش داد که ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی با تأیید حمله موشکی دوباره یمن مدعی شد که بامداد یکشنبه دو موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی این گروه به سمت شهر خمیس مشیط رهگیری شده است.

پیش از این، سازمان امداد و نجات عربستان با ارسال هشدار به تلفن‌های همراه ساکنان ریاض، از وجود تهدید هوایی خبر داده و از شهروندان خواسته بود آرامش خود را حفظ کنند و در خانه یا مکانی امن، دور از پنجره‌ها و درها بمانند.

این سازمان همچنین از فعال‌سازی دو هشدار مشابه در شهر ابها و استان خمیس مشیط در جنوب عربستان خبر داده بود.

کد مطلب 6981000

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