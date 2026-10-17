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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

کشف ۲ هزار و ۶۰۰ قرص غیرمجاز و پلمب دو واحد صنفی در پلدختر

کشف ۲ هزار و ۶۰۰ قرص غیرمجاز و پلمب دو واحد صنفی در پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از کشف ۲ هزار و ۶۰۰ عدد قرص غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول کرمی چگنی، اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر توزیع داروهای غیرمجاز در سطح شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان، رسیدگی به موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از رصد و کنترل دو واحد صنفی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، با هماهنگی مراجع قضائی وارد عمل شدند و در بازرسی از این واحدها، ۲ هزار و ۶۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز، از جمله متادون و «بی‌۲»، کشف کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به پلمب دو واحد صنفی متخلف خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6980939

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