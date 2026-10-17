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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

موج دویست و سی و یکم حضور مردم تالش در میدان

موج دویست و سی و یکم حضور مردم تالش در میدان

تالش- مردم تالش در موج ۲۳۱ تجمعات شبانه با حضور در میدان، بار دیگر بر همبستگی ملی و حمایت از ایران تأکید کردند.

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کد مطلب 6980968

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