https://mehrnews.com/x3dmyp ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۶ کد مطلب 6980999 استانها گلستان استانها گلستان ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۶ گالیکشیها در تجمع شبانه بار دیگر به میدان آمدند گالیکش-مردم گالیکش در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان، بر تداوم حضور و همبستگی خود تأکید کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6980999 کپی شد مطالب مرتبط ادامه استقامت و پایداری در زاهدان؛ حماسه حضور به شب ۲۳۱ رسید اجتماع مقتدرانه و حماسی مردم ولایتمدار شهرستان محلات در شب ۲۳۱ تداوم حضور و ایستادگی مردم میبد در خیابان دویست و سیویکمین شب تجمعات مردم استان البرز تجلیل از پرستاران و برگزیدگان پویش «باید برخاست» در خوانسار روایت مهر از ۲۳۱ شب حماسه و مقاومت مردمی در رشت موج دویست و سی و یکم حضور مردم تالش در میدان برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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