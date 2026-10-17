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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۶

گالیکشی‌ها در تجمع شبانه بار دیگر به میدان آمدند

گالیکشی‌ها در تجمع شبانه بار دیگر به میدان آمدند

گالیکش-مردم گالیکش در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در میدان، بر تداوم حضور و همبستگی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6980999

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