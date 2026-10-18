به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته ایران با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی افتتاح شد.

فرخ طائرو نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش راهبردی صنعت دام و طیور در امنیت غذایی، اشتغال روستایی و اقتصاد کشاورزی کشور، بر ضرورت توسعه پایدار این بخش از طریق نوآوری، تقویت خدمات بهداشتی دام و حفاظت از منابع ژنتیکی نژادهای بومی تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های فنی، نهادهای پژوهشی و توانمندی‌های بخش خصوصی در صنعت دام و طیور ایران، این نمایشگاه را فرصتی برای تقویت همکاری‌ها، تبادل دانش و معرفی راهکارهای نوآورانه با هدف افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری نظام‌های تولید دام دانست.

به گفته وی، افزایش تقاضا برای محصولات مغذی با منشأ دامی، مستلزم بهبود بهره‌وری تولید، سلامت دام، کارایی مصرف خوراک، ایمنی غذا و پایداری زیست‌محیطی است.

وی همچنین چالش‌هایی همچون کمبود منابع آب، تخریب مراتع، هزینه و دسترسی به خوراک دام و بیماری‌های دامی را از جمله مسائل مهم پیش روی این بخش برشمرد.

نماینده فائو با اشاره به همکاری دیرینه این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسات فنی و پژوهشی کشور، حفاظت و توسعه پایدار منابع ژنتیکی دام‌های بومی در معرض خطر را از زمینه‌های مهم همکاری‌های جاری معرفی کرد. در همین راستا، فائو در حال اجرای پروژه همکاری فنی با تمرکز بر نژادهای ارزشمندی همچون شتر دوکوهانه، گاو سرابی، بز مهابادی و بز مرخز، به دنبال تقویت رویکردهای حفاظتی و اصلاح نژاد مبتنی بر مشارکت جوامع محلی و حمایت از معیشت دامداران است.

وی ادامه داد: نژادهای بومی دام، به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی و محیطی محلی، از منابع ژنتیکی ارزشمندی برای پایداری تولیدات دامی به شمار می‌روند. حفاظت از این منابع نه‌تنها به حفظ تنوع زیستی کشاورزی کمک می‌کند، بلکه با تقویت تاب‌آوری نظام‌های تولید در برابر شرایط دشوار محیطی، گزینه‌های بیشتری را برای توسعه آینده بخش دام فراهم می‌سازد.

فائو همچنین پیش‌تر از طریق همکاری‌های فنی با ایران، در زمینه حفاظت از شتر دوکوهانه و معرفی خدمات سیار زیست‌فناوری و تولیدمثل دام برای دامداران در شمال‌غرب کشور فعالیت کرده است. این تجربیات می‌توانند زمینه‌ساز گسترش خدمات فنی در سطح جوامع محلی، بهبود دسترسی دامداران به حمایت‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و معیشتی جوامع روستایی و دامدار باشند

وی همچنین سلامت دام را یکی از ارکان اساسی امنیت غذایی، سلامت عمومی و پایداری تولید دانست و بر اهمیت رویکرد «سلامت واحد» برای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام، بیماری‌های فرامرزی و مقاومت میکروبی تأکید کرد. تقویت خدمات دامپزشکی، نظام‌های پایش و هشدار زودهنگام، امنیت زیستی و مصرف مسئولانه داروهای ضدمیکروبی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه عنوان شد.

نماینده فائو در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت اضطراری این سازمان از بخش شیلات ایران در پی پیامدهای درگیری مسلحانه اخیر اشاره کرد. این حمایت در قالب پروژه همکاری فنی اضطراری با هدف احیای ظرفیت‌های ضروری صیادی، پشتیبانی از جوامع آسیب‌دیده ساحلی و تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، دنبال می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۶ به‌عنوان سال بین‌المللی مراتع و دامداران از سوی سازمان ملل متحد، بر اهمیت مدیریت پایدار مراتع، حفاظت از تنوع زیستی کشاورزی و حمایت از جوامع دامدار تأکید کرد.

نماینده فائو در پایان، با مرتبط دانستن شعار روز جهانی غذا در سال ۲۰۲۶، «امروز نوآوری کنیم، فردا را تغذیه کنیم»، با آینده صنعت دام و طیور، خواستار تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، مراکز پژوهشی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی شد. وی تأکید کرد که تلفیق نوآوری‌های علمی با دانش بومی و راهکارهای متناسب با شرایط محلی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، بهبود تغذیه، حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت جوامع روستایی کمک کند.