به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، محمدرضا طلایی با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در تامین مستمر مایحتاج مردم، اظهار کرد: در آغاز جنگ رمضان حدود ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی به دلیل تدبیر دولت چهاردهم پیش از وقوع جنگ، در کشور و بنادر موجود بود و همین برنامه ریزی سبب شد تا نگرانی در زمینه تامین کالا وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به شبکه گسترده وزارت جهاد کشاورزی در قالب روستابازارها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های که سبب شد کالاها به دورترین نقاط کشور نیز برسد، از واردات ۳.۵ میلیون تن کالا با روش «قبض انبار» خبر داد و گفت: یکی از تصمیمات مهم دولت چهاردهم که با دستور شخص رئیس جمهور انجام شد، امکان واردات کالا با قبض انبار بود؛ به این معنا که واردکننده می‌توانست ابتدا کالا را وارد کشور کند و پس از ارائه قبض ورود کالا، مراحل ثبت سفارش و تأمین ارز را طی کند.

طلایی با بیان اینکه با این روش واردات برخی کالاها که ممکن بود بیش از سه ماه زمان ببرد، به کمتر از یک هفته کاهش یافت افزود: شجاعت دولت در آزادسازی ارز و نیز تسهیل فرآیندهای گمرکی و آزمایشگاهی در روزهای جنگ به بهبود شرایط کمک کرد به طوری که در چارچوب دستورالعمل امنیت غذایی، فرآیندهای گمرکی و تجاری تسهیل شد و در مواردی که انجام آزمایش‌ها نزدیک به یک هفته زمان می‌برد، این فرآیند در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد.

وی با بیان اینکه کالاهایی که در طول جنگ وارد کشور شدند، در کمتر از ۲۴ ساعت ثبت سفارش شدند و در کمتر از یک هفته تأمین ارز آنها انجام گرفت، اظهار کرد: اکنون حدود ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد و بخش عمده کالاهای واردشده نیز به بازار و واحدهای تولیدی منتقل شده است.

طلایی با بیان اینکه سهمیه نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ماه‌های آینده در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است، اظهار داشت: فراوانی کالا موجب کاهش قیمت نهاده‌ها شده است زیرا زمانی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت، قیمت کنجاله در بازار آزاد به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده بود، اما اکنون با وجود واردات با ارز حدود ۱۵۰ هزار تومانی، کنجاله با قیمت حدود ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور از بنادر جنوبی تأمین می‌شد، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفت، افزود: واردات از بنادر شمالی نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده و بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز نیز تکمیل، بازسازی و تقویت شده است.

وی با اشاره به ابلاغ اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره ثبت سفارش نهاده‌های دامی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه محدودیت سقف و سابقه برای ثبت سفارش نهاده‌ها برداشته شده است و واردکنندگان می‌توانند متناسب با توان حمل و تأمین کالا، بدون محدودیت‌های قبلی نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

طلایی افزود: البته به دلیل افزایش حجم بارگذاری اطلاعات در سامانه، ممکن است اجرای کامل این فرآیند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز زمان ببرد، اما هدف این است که واردکننده در مسیر ثبت سفارش با مانع مواجه نباشد و بتواند در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تأمین کالا اقدام کند.

وی درباره بازار برنج توضیح داد: نیاز سالانه کشور حدود سه تا ۳.۵ میلیون تن است که حدود 1.5 تا دو میلیون تن آن از تولید داخلی و بقیه از طریق واردات تأمین می‌شود؛ برای امسال سقف واردات برنج حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن تعیین شده و واردات بر اساس نیاز بازار مدیریت می‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: واردات برنج باید به صورت تدریجی انجام شود چراکه اگر حجم زیادی از برنج به یکباره وارد بازار شود، می‌تواند بازار تولید داخلی را دچار اختلال کند و از سوی دیگر، کاهش واردات و ایجاد کمبود نیز به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین تلاش کردیم بین برنج داخلی و خارجی یک شرایط تعادلی ایجاد کنیم.

طلایی افزود: با وجود وقفه‌هایی که در روند واردات به دلیل شرایط جنگی و کاهش ورود کالا از بنادر جنوبی ایجاد شد، واردات برنج ادامه پیدا کرد و با تدبیر شورای قیمت‌گذاری، روند ورود این محصول به شکل تدریجی مدیریت شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنج خارجی با افزایش عرضه، در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته و در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز تخفیف‌هایی برای این محصول اعمال شده است. هدف این است که هم مصرف‌کننده از قیمت مناسب بهره‌مند شود و هم قیمت برنج داخلی به‌گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز متضرر نشود.