به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد محمدی‌دوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان شور سازمان شیلات ایران، با تأکید بر اهمیت راهبردی آرتمیا در زنجیره تولید، توسعه تولید این محصول را عامل اصلی کاهش وابستگی به واردات و تأمین نیاز مراکز تکثیر و پرورش آبزیان دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در بهره‌برداری از اراضی شور و منابع آب شور، این حوزه را فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد دریامحور برشمرد.

وی اظهار کرد: با توجه به نیاز بالای صنعت آبزی‌پروری به محصولات آرتمیا، توسعه تولید داخلی می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، پایداری زنجیره تأمین نهاده‌ها را تضمین کند.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان شور افزود: استفاده از اراضی کم‌بازده و ایجاد ارزش افزوده در مناطق مستعد، از مزیت‌های اصلی این سرمایه‌گذاری است.

به گفته وی، سازمان شیلات ایران از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت کرد تا با ورود به عرصه‌های تولید، تکثیر و فرآوری آرتمیا، در این زنجیره ارزش مشارکت کنند. همچنین این سازمان آمادگی خود را جهت حمایت از طرح‌های واجد شرایط و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی در چارچوب مقررات اعلام کرد.