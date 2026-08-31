محمد جعفری، دبیر انجمن غلات کشور با بیان اینکه تهدید نبرد مالی دشمن امریکایی، همانند جنگ ۱۲ روزه و رمضان تاثیری در تامین کالاهای اساسی ندارد، به خبرنگار مهر گفت: آنچه در شرایط کنونی حیاتی است، ایجاد ابزارهای لازم برای تامین کالا و حفظ توان بخش خصوصی برای حضور در خط مقدم نبرد اقتصادی است.
وی در خصوص وضعیت تامین نهادهها و غلات در شرایط جنگی اظهار کرد: بخش خصوصی امتحان خود را در تامین کالاهای اساسی در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان به خوبی پس داد و به گواه مسئولان، قفسههای فروشگاهها در شرایط جنگ و تهدید ۱۵ ماه اخیر همواره مملو از کالا بود.
وی تاکید کرد: تامینکنندگان کالاهای اساسی مانند یک سرباز کارآزموده انواع فنون تجارت در فضای ملتهب جنگ و تحریم را آموخته و به کار بستهاند.
جعفری با اشاره به بدهی بیش از ۴ میلیارد یورویی دولت به تجار، این ارز را سرمایه در گردش تامین کالاهای اساسی تجار دانست که حکم مهمات جنگی را در شرایط نبرد اقتصادی دارد.
دبیر این تشکل تامینکننده کالاهای اساسی افزود: هر چند اجماع کلی بر سر اجرای دستور ۴۰ روز پیش رئیس جمهور در مسئولان نهادهای اقتصادی دولت وجود دارد اما همچنان اقدام عملی در اجرایی شدن آن صورت نگرفته و دست تجار در میان این رفت برگشت مصوبات و جلسات خالی است.
جعفری پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات، تامین باقی آن از مسیر استجازه از مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی و استمهال تسهیلات ارزی و توقف اخذ سود و جریمه بابت آن را از جمله موارد مصرح در دستورات رئیسجمهور دانست که هنوز اجرا نشدهاند.
این مسئول صنفی با اشاره به توان حداقلی تجار برای ادامه فعالیت ناشی از این مطالبات و سایر چالشهای ناشی از آن ابراز امیدواری کرد با عزم ملی و وحدتی که معمولا در شرایط تهدید در میان مردم، تجار و مسئولان شکل میگیرد روند اجرای دستور رئیسجمهور آغاز شود تا سربازان اقتصادی با نیروی بیشتری در سنگر تامین کالا خدمترسانی کنند.
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