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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۲

ثبت سفارش واردات انواع کنجاله آغاز شد

ثبت سفارش واردات انواع کنجاله آغاز شد

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی امروز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش انواع کنجاله برای تامین خوراک دام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهاده‌های دامی یکی از انواع محصولات کشاورزی است که وابستگی ارزی دارد. بخش زیادی از خوراک دام، طیور و آبزیان از طریق واردات تامین می‌شود.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار موضوع تسهیل در فرایند واردات کالاهای اساسی و ضروری، ثبت سفارش انواع کنجاله (سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبه، دانه و کلزا) از امروز ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

همچنین گفتنی است، این ثبت سفارش بدون اعمال سقف سابقه بازرگان قابل انجام است.

کد مطلب 6932646
فاطمه امیر احمدی

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