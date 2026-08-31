ثبت سفارش واردات انواع کنجاله آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهاده‌های دامی یکی از انواع محصولات کشاورزی است که وابستگی ارزی دارد. بخش زیادی از خوراک دام، طیور و آبزیان از طریق واردات تامین می‌شود.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار موضوع تسهیل در فرایند واردات کالاهای اساسی و ضروری، ثبت سفارش انواع کنجاله (سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبه، دانه و کلزا) از امروز ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

همچنین گفتنی است، این ثبت سفارش بدون اعمال سقف سابقه بازرگان قابل انجام است.