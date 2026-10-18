به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار صبح یکشنبه در دیدار اعضای کنگره نوحه فاطمی با نماینده ولی‌فقیه در مازندران، با اشاره به ظرفیت جامعه شاعران آیینی و مداحان استان اظهار کرد: سال‌هاست که در میان هیئت‌های مذهبی، شاعران آیینی و جامعه ستایشگری مازندران، دغدغه احیای فرهنگ فاطمی و تولید آثار ادبی متناسب با معارف و سیره حضرت زهرا(س) وجود دارد.

وی افزود: شعر آیینی و نوحه می‌توانند بستری مؤثر برای تبیین معارف اهل بیت(ع)، تقویت بصیرت و روشنگری و تحقق جهاد تبیین باشند و در شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای اثرگذار نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به همکاری مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی استان در این زمینه گفت: حوزه هنری، کانون مداحان، بسیج مداحان، شورای هیئت‌های مذهبی و دیگر مجموعه‌های فعال در عرصه شعر آیینی، طی سال‌های گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی در برگزاری شب‌شعرها، عصرشعرها و تولید آثار حماسی و مذهبی داشته‌اند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با بیان اینکه کنگره نوحه فاطمی امسال به چهارمین دوره خود رسیده است، تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنگره، تقویت جریان تولید ادبیات فاطمی، شناسایی ظرفیت‌های شاعران آیینی و فراهم‌کردن زمینه اجرای آثار برگزیده در محافل مذهبی است. در این رویداد، علاوه بر شعر فارسی، به ظرفیت زبان و گویش مازندرانی نیز توجه شده تا آثار متناسب با فرهنگ بومی استان تولید و عرضه شود.

وی ادامه داد: آثار ارائه‌شده در این کنگره از سوی گروه داوری بررسی می‌شوند و آثار منتخب در برنامه‌های پایانی اجرا خواهند شد. همچنین انتشار و بازتاب رسانه‌ای آثار و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، زمینه گسترش محتوای فاطمی و ترویج ذکر و معارف اهل بیت(ع) را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران درباره محورهای این دوره از کنگره اظهار کرد: تبیین جایگاه حضرت زهرا(س)، مدح و ثنای آن حضرت و نقش ایشان در روشنگری و بصیرت‌افزایی از محورهای اصلی این رویداد است. همچنین موضوعاتی همچون خون‌خواهی رهبر شهید، مقاومت و پایداری و جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه در بخش‌های ویژه کنگره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به ظرفیت مجالس عزاداری در انتقال مفاهیم روز و پیوند آن با فرهنگ عاشورایی و فاطمی افزود: می‌توان با بهره‌گیری از مضامین و پیوندهای روایی میان مصائب اهل بیت(ع) و مسائل روز جامعه، آثاری تولید کرد که علاوه بر حفظ اصالت شعر و مداحی، زمینه تبیین مفاهیم مورد توجه جامعه را نیز فراهم سازند.

وی با اشاره به حضور گسترده مداحان و ستایشگران در برنامه‌های مذهبی روزهای اخیر در شهرهای مختلف مازندران، بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی، هیئت‌های مذهبی و جامعه مداحان برای تقویت فعالیت‌های مردمی و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) تأکید کرد.