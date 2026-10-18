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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

کنگره نوحه فاطمی در مازندران برگزار می‌شود

کنگره نوحه فاطمی در مازندران برگزار می‌شود

ساری- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: چهارمین کنگره نوحه فاطمی با محوریت سیره حضرت زهرا(س)، بصیرت‌افزایی، مقاومت و خون‌خواهی رهبر شهید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار صبح یکشنبه در دیدار اعضای کنگره نوحه فاطمی با نماینده ولی‌فقیه در مازندران، با اشاره به ظرفیت جامعه شاعران آیینی و مداحان استان اظهار کرد: سال‌هاست که در میان هیئت‌های مذهبی، شاعران آیینی و جامعه ستایشگری مازندران، دغدغه احیای فرهنگ فاطمی و تولید آثار ادبی متناسب با معارف و سیره حضرت زهرا(س) وجود دارد.

وی افزود: شعر آیینی و نوحه می‌توانند بستری مؤثر برای تبیین معارف اهل بیت(ع)، تقویت بصیرت و روشنگری و تحقق جهاد تبیین باشند و در شکل‌گیری جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای اثرگذار نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به همکاری مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی استان در این زمینه گفت: حوزه هنری، کانون مداحان، بسیج مداحان، شورای هیئت‌های مذهبی و دیگر مجموعه‌های فعال در عرصه شعر آیینی، طی سال‌های گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی در برگزاری شب‌شعرها، عصرشعرها و تولید آثار حماسی و مذهبی داشته‌اند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با بیان اینکه کنگره نوحه فاطمی امسال به چهارمین دوره خود رسیده است، تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنگره، تقویت جریان تولید ادبیات فاطمی، شناسایی ظرفیت‌های شاعران آیینی و فراهم‌کردن زمینه اجرای آثار برگزیده در محافل مذهبی است. در این رویداد، علاوه بر شعر فارسی، به ظرفیت زبان و گویش مازندرانی نیز توجه شده تا آثار متناسب با فرهنگ بومی استان تولید و عرضه شود.

وی ادامه داد: آثار ارائه‌شده در این کنگره از سوی گروه داوری بررسی می‌شوند و آثار منتخب در برنامه‌های پایانی اجرا خواهند شد. همچنین انتشار و بازتاب رسانه‌ای آثار و استفاده از ظرفیت فضای مجازی، زمینه گسترش محتوای فاطمی و ترویج ذکر و معارف اهل بیت(ع) را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران درباره محورهای این دوره از کنگره اظهار کرد: تبیین جایگاه حضرت زهرا(س)، مدح و ثنای آن حضرت و نقش ایشان در روشنگری و بصیرت‌افزایی از محورهای اصلی این رویداد است. همچنین موضوعاتی همچون خون‌خواهی رهبر شهید، مقاومت و پایداری و جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه در بخش‌های ویژه کنگره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به ظرفیت مجالس عزاداری در انتقال مفاهیم روز و پیوند آن با فرهنگ عاشورایی و فاطمی افزود: می‌توان با بهره‌گیری از مضامین و پیوندهای روایی میان مصائب اهل بیت(ع) و مسائل روز جامعه، آثاری تولید کرد که علاوه بر حفظ اصالت شعر و مداحی، زمینه تبیین مفاهیم مورد توجه جامعه را نیز فراهم سازند.

وی با اشاره به حضور گسترده مداحان و ستایشگران در برنامه‌های مذهبی روزهای اخیر در شهرهای مختلف مازندران، بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی، هیئت‌های مذهبی و جامعه مداحان برای تقویت فعالیت‌های مردمی و ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) تأکید کرد.

کد مطلب 6981374

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